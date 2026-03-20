Военные США свободно передвигаются по территории Ирана, а Ормузский пролив откроется сам собой - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп сообщил о военном доминировании США в Иране и отказался от прекращения огня. Он ожидает самостоятельного открытия Ормузского пролива.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные "свободно перемещаются" по территории Ирана, а Ормузский пролив "откроется сам собой", передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Трамп поговорил с журналистами возле Белого дома.
На вопрос о наличии плана относительно острова Харг он ответил: "Возможно, у меня есть план, возможно, нет, но как я могу сказать это журналисту?".
Он добавил: "Это, безусловно, место, о котором все говорят".
На вопрос о том, что он имел в виду, когда говорил, что война в Иране выиграна в военном отношении, он отвечает, что США "свободно перемещаются" по Ирану, и "им конец" в военном отношении.
На вопрос о возобновлении работы Ормузского пролива для обеспечения жизненно важных поставок нефти и газа он отвечает: "Мы его не используем. В какой-то момент он откроется сам собой".
Он говорит, что "было бы неплохо", если бы страны, использующие пролив, такие как Китай, "участвовали".
На вопрос об окончании войны он ответил: "Я не хочу прекращения огня. Прекращение огня не происходит, когда буквально уничтожаешь противника".
