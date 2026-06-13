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Украина представит собственную баллистику и Flamingo на выставке вооружения Eurosatory-2026 в Париже

Киев • УНН

 • 244 просмотра

На Eurosatory-2026 в Париже свои разработки покажут более 60 украинских компаний.

Украина представит собственную баллистику и Flamingo на выставке вооружения Eurosatory-2026 в Париже

С 15 по 19 июня в Париже будет проходить одна из крупнейших и авторитетнейших международных выставок в сфере обороны и безопасности Eurosatory-2026. Украинская компания Fire Point представит собственные дальнобойные дроны и баллистику, а также  ракету Flamingo, пишет УНН.

Выставка, которая проводится раз в два года, считается одной из главных международных площадок для презентации новейших военных разработок и обсуждения будущего европейской безопасности. На фоне растущих вызовов безопасности для Европы особое внимание на нынешнем мероприятии будет уделено развитию высокотехнологичных решений для современного поля боя, системам противовоздушной и противоракетной обороны, спутниковой связи, кибербезопасности и защите критической инфраструктуры.

В выставке примут участие крупнейшие мировые производители вооружения из более чем 60 стран, среди которых и немецкий концерн Rheinmetall, и американский Lockheed Martin. Украина также будет представлена на Eurosatory-2026.  В этом году украинский производитель дронов и ракет Fire Point представит собственные разработки дальнобойного вооружения. 

"Это первый раз, когда мы со своим собственным стендом самостоятельно выступаем на выставке (Eurosatory – ред.), поэтому мы волнуемся и будем рады видеть вас в четвертом холле в выставочном центре Парижа. Мы привезли туда уже популярные продукты, и некоторые новинки, и можно будет вживую оценить размер новой баллистики, и сфоткаться рядом, и пообщаться, получить дополнительную информацию", – рассказала CEO и CTO компании Fire Point Ирина Терех.

Она уточнила, что на украинском стенде будут представлены основные продукты компании – FP-1, FP-2, FP-5, больше известная как Flamingo, FP-7 и FP-9. Посетители увидят настоящие ракеты без навигации и без боевого заряда.

"Также мы привезли наши сателлитные продукты – это и привода, и некоторые дополнительные разработки, и полетный контроллер для баллистики, и некоторые софтверные решения", - добавила Ирина Терех.

Кроме Fire Point, на Eurosatory-2026 будет представлено еще более 60 украинских компаний, работающих в различных сегментах оборонно-промышленного комплекса - от производства беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы до бронетехники, боеприпасов, роботизированных платформ и военной электроники.

Среди экспонатов, которые покажут украинские производители, — ударные и разведывательные беспилотники, проверенные в реальных боевых условиях. В частности, компания Skyeton представит беспилотный комплекс Raybird, имеющий более 350 тысяч часов боевого налета, а Ukrspecsystems – разведывательный БПЛА SHARK-M, способный работать на расстоянии до 180 километров от оператора. Также на выставке будут представлены ударные дроны, барражирующие боеприпасы и автономные системы нового поколения украинского производства.

Ряд украинских компаний представит средства борьбы с беспилотниками и технологии радиоэлектронной войны – посетители смогут увидеть комплексы РЭБ, системы радиоразведки и прочее.

Кроме того, украинские производители покажут наземные роботизированные комплексы для логистики, эвакуации раненых, разминирования и выполнения боевых задач, а также новейшие образцы бронетехники, системы индивидуальной защиты военных, созданные на основе опыта полномасштабной войны.

Украину также будут представлять главный исполнительный директор Украинского совета оборонной промышленности Игорь Федирко и заместитель директора Фонда развития инноваций Ирина Заболотная, отвечающая за международные партнерства и поддержку гражданских и оборонных разработчиков в рамках программы Brave1.

Открывать выставку будет министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен. В мероприятии также примут участие европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, вице-министр национальной обороны Литвы Виталия Зумериене, заместитель министра государственного имущества Польши Конрад Готота, начальник штаба армии Франции Пьер Шилль и командующий бельгийской армией Жан-Поль Боне.

С момента своего основания в 1967 году Eurosatory превратилась в одну из ключевых мировых площадок для демонстрации оборонных технологий и формирования международных партнерств в сфере безопасности. На фоне увеличения оборонных бюджетов европейских государств и активного переосмысления подходов к коллективной безопасности нынешняя выставка может стать важной площадкой для заключения новых контрактов, развития кооперации между производителями и обсуждения будущей архитектуры обороны Европы.

Напомним

Ранее главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что ракета FP-9 завершает стендовые испытания и переходит к этапу летных тестов. Одна ракета будет нести около 800 кг боевой нагрузки. Ключевая особенность FP-9 – траектория полета. В отличие от многих классических ракет, она не делает так называемую "горку" перед поражением цели, что существенно снижает шансы на перехват. В Fire Point считают, что именно массированное применение баллистики способно изменить баланс ударов между Украиной и рф.

Кроме того, Штилерман сообщил, что состоялось первое испытание баллистической ракеты FP-7 и начинается этап тестирования ее применения для ударов по территории россии.  Ракеты FP-7 имеют дальность 200 км, их называют украинским аналогом американских ATACMS.

FP-5 Flamingo – это современная наземная система  БПЛА/крылатая ракета, имеющая дальность 3000 км и боевую нагрузку до 1150 кг. Ее уже применяют украинские военные для ударов по территории россии. Например, в ночь на 10 июня Силы обороны нанесли удары ракетами  FP-5 Flamingo по заводу "ВНИИР-Прогресс" в российских Чебоксарах.

В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видео30.05.26, 17:32 • 63491 просмотр

Елена Архипова

Война в УкраинеТехнологии
Ирина Терех
Fire Point
Денис Штилерман
Эвакуация
Кибератака
Техника
Война в Украине
ATACMS
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