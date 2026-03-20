Трамп назвал НАТО "трусами" и заявил о "военной победе" над Ираном
Киев • УНН
Президент США раскритиковал союзников за отказ разблокировать Ормузский пролив. Трамп объявил о победе над Ираном и упомянул о пассивности НАТО.
Президент США Дональд Трамп заявил, что "военная победа над Ираном одержана", и называет союзников по НАТО "трусами" за то, что они не помогают в вопросе Ормузского пролива. Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает УНН.
Без США НАТО - это трусы, бумажный тигр. Они не захотели участвовать в борьбе с Ираном, теперь жалуются на высокие цены на нефть, но не помогают открыть Ормузский пролив - это же простой военный маневр. Мы это запомним
Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Канады решительно осудили недавние нападения Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности на нефтегазовые объекты, а также фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами.
В то же время администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по оккупации или блокаде иранского острова Харг, чтобы заставить Иран снова открыть Ормузский пролив.