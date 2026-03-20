Трамп назвал НАТО "трусами" и заявил о "военной победе" над Ираном

ukenru
Эксклюзив
15:55 • 7334 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
14:50 • 10435 просмотра
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
13:46 • 12614 просмотра
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
13:36 • 14600 просмотра
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
Эксклюзив
13:16 • 20811 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
12:29 • 15853 просмотра
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видеоVideo
Эксклюзив
11:43 • 15456 просмотра
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
20 марта, 10:47 • 18184 просмотра
На 98-м году умер патриарх Филарет
20 марта, 08:59 • 19026 просмотра
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
20 марта, 08:54 • 20011 просмотра
НДС для ФЛП, посылки и цифровые платформы. Минфин представил единый налоговый законопроект
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.3м/с
48%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Юлия Свириденко
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
Золото
Ка-50

Трамп назвал НАТО "трусами" и заявил о "военной победе" над Ираном

Киев • УНН

 • 1594 просмотра

Президент США раскритиковал союзников за отказ разблокировать Ормузский пролив. Трамп объявил о победе над Ираном и упомянул о пассивности НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "военная победа над Ираном одержана", и называет союзников по НАТО "трусами" за то, что они не помогают в вопросе Ормузского пролива. Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает УНН.

Подробности

Без США НАТО - это трусы, бумажный тигр. Они не захотели участвовать в борьбе с Ираном, теперь жалуются на высокие цены на нефть, но не помогают открыть Ормузский пролив - это же простой военный маневр. Мы это запомним

- написал он.

Напомним

Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Канады решительно осудили недавние нападения Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности на нефтегазовые объекты, а также фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами.

В то же время администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по оккупации или блокаде иранского острова Харг, чтобы заставить Иран снова открыть Ормузский пролив.

Евгений Устименко

Новости Мира
Социальная сеть
Столкновения
НАТО
Дональд Трамп
Канада
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Нидерланды
Япония
Соединённые Штаты
Иран