Іран відкинув мирний план Трампа та атакував Ізраїль і Перську затоку - ЗМІ
Київ • УНН
Тегеран ігнорує пропозиції США щодо переговорів. Водночас Вашингтон перекидає десантників для підкріплення на Близький Схід.
Іранські військові висміяли ініціативи Дональда Трампа щодо припинення війни і здійснили нові атаки на Ізраїль та регіон Перської затоки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.
Деталі
За даними джерел, обізнаних з ходом переговорів, Іран дав зрозуміти, що не зацікавлений у відновленні переговорів за участі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Натомість офіційний Тегеран зацікавлений у переговорах з віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
Пропозиція про переговори була надіслана Ірану в той самий час, коли Вашингтон почав перекидати десантників на Близький Схід для підкріплення контингенту морських піхотинців, який уже прямує туди.
Крім того, ЗМІ зазначають, що Іран підозріло ставиться до Сполучених Штатів, які двічі за адміністрації Трампа завдавали ударів під час дипломатичних переговорів на високому рівні. Це включає і удари, що започаткували нинішню війну.
Контекст
Сполучені Штати передали Ірану 15-пунктний план щодо можливого завершення війни на Близькому Сході. Документ, за даними джерел, був переданий через Пакистан, який став одним із ключових посередників між Вашингтоном і Тегераном.
План охоплює одразу кілька критичних тем, зокрема іранську ядерну програму, балістичні ракети та ситуацію з морськими маршрутами в Ормузькій протоці.
Нагадаємо
