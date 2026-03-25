Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.1м/с
27%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Олексій Гончаренко
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Реклама
УНН Lite
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн06:19 • 33812 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 24935 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 55206 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 55750 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 48361 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Опалення

Іран відкинув мирний план Трампа та атакував Ізраїль і Перську затоку - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2556 перегляди

Тегеран ігнорує пропозиції США щодо переговорів. Водночас Вашингтон перекидає десантників для підкріплення на Близький Схід.

Іран відкинув мирний план Трампа та атакував Ізраїль і Перську затоку - ЗМІ

Іранські військові висміяли ініціативи Дональда Трампа щодо припинення війни і здійснили нові атаки на Ізраїль та регіон Перської затоки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.

Деталі

За даними джерел, обізнаних з ходом переговорів, Іран дав зрозуміти, що не зацікавлений у відновленні переговорів за участі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Натомість офіційний Тегеран зацікавлений у переговорах з віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Пропозиція про переговори була надіслана Ірану в той самий час, коли Вашингтон почав перекидати десантників на Близький Схід для підкріплення контингенту морських піхотинців, який уже прямує туди.

Крім того, ЗМІ зазначають, що Іран підозріло ставиться до Сполучених Штатів, які двічі за адміністрації Трампа завдавали ударів під час дипломатичних переговорів на високому рівні. Це включає і удари, що започаткували нинішню війну.

Контекст

Сполучені Штати передали Ірану 15-пунктний план щодо можливого завершення війни на Близькому Сході. Документ, за даними джерел, був переданий через Пакистан, який став одним із ключових посередників між Вашингтоном і Тегераном.

План охоплює одразу кілька критичних тем, зокрема іранську ядерну програму, балістичні ракети та ситуацію з морськими маршрутами в Ормузькій протоці.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що країни Азії збільшують споживання вугілля на тлі порушень постачання нафти і скрапленого природного газу, викликаних бойовими діями США та Ізраїлю проти Ірану.

Євген Устименко

Світ
Ядерна зброя
Енергетика
Ассошіейтед Прес
Ізраїль
Джей Ді Венс
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Пакистан
Іран