Іран хоче вести переговори зі США через Венса, а не через Віткоффа чи Кушнера - ЗМІ
Київ • УНН
Тегеран через непрямі канали просить залучити віцепрезидента США до діалогу. Білий дім наголошує, що склад переговорної групи визначає лише Трамп.
Іран через непрямі канали дав зрозуміти адміністрації Дональда Трампа, що віддає перевагу переговорам із віцепрезидентом Джей Ді Венсом, а не зі спецпосланцем Стівом Віткоффом чи Джаредом Кушнером. Про це повідомляють регіональні джерела, передає CNN, пише УНН.
Деталі
За словами співрозмовників, іранська сторона вважає формат переговорів за участю Віткоффа і Кушнера малоперспективним через брак довіри після зриву попередніх контактів до початку військової ескалації.
У Тегерані, за даними джерел, вважають Венса більш схильним до завершення війни.
Складається враження, що Венс мав би намір завершити конфлікт
Водночас навіть прихильники такого формату визнають, що для Венса участь у переговорах може бути політично ризикованою.
Позиція Білого дому
У Вашингтоні вже дали зрозуміти, що остаточне рішення щодо складу переговорної групи ухвалює лише президент США. Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила: "Президент Трамп і тільки президент Трамп визначає, хто веде переговори від імені Сполучених Штатів".
За її словами, у процес можуть бути залучені одразу кілька ключових фігур адміністрації, включно з Венсом, Рубіо, Віткоффом і Кушнером.
Водночас один із представників Білого дому назвав такі повідомлення "скоординованою іноземною пропагандистською кампанією", спрямованою на підрив позицій Трампа.
Попри дипломатичні сигнали, можливість нової зустрічі між США та Іраном цього тижня в Ісламабаді поки залишається під питанням. За словами джерел, формально вона ще можлива, однак навіть прихильники переговорів не впевнені, що вони справді відбудуться.
