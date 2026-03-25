Іран хоче вести переговори зі США через Венса, а не через Віткоффа чи Кушнера - ЗМІ

$43.830.0150.880.21
ukenru
Ексклюзив
24 березня, 18:45 • 20762 перегляди
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 27060 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 22436 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Ексклюзив
24 березня, 16:18 • 26555 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
24 березня, 15:46 • 32686 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
24 березня, 14:45 • 26386 перегляди
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Ексклюзив
24 березня, 14:12 • 27402 перегляди
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Ексклюзив
24 березня, 13:42 • 47470 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 44323 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:22 • 20081 перегляди
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
0.8м/с
68%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заявив, що Іран погодився ніколи не мати ядерної зброї24 березня, 19:43 • 8748 перегляди
путін і Зеленський сядуть за стіл переговорів і укладуть угоду - Трамп24 березня, 20:09 • 5718 перегляди
На Львівщині кількість постраждалих у результаті атаки рф зросла до 3224 березня, 20:23 • 6954 перегляди
Свириденко задекларувала 1,3 млн грн зарплати, понад 3,2 млн грн гонорарів, а також квартири у Києві та Чернігові24 березня, 21:14 • 10376 перегляди
У США фіксують одну з наймасштабніших хвиль спеки в історіїPhoto00:16 • 4672 перегляди
Публікації
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
24 березня, 18:45 • 20757 перегляди
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитинуPhoto24 березня, 15:18 • 31847 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
24 березня, 13:42 • 47465 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 44320 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 65063 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Львів
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Українська ведуча Олена Курбанова вперше стала мамою – як назвали малечу00:48 • 4444 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 14217 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 45327 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 46461 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 43982 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення
Золото

Іран хоче вести переговори зі США через Венса, а не через Віткоффа чи Кушнера - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1216 перегляди

Тегеран через непрямі канали просить залучити віцепрезидента США до діалогу. Білий дім наголошує, що склад переговорної групи визначає лише Трамп.

Іран хоче вести переговори зі США через Венса, а не через Віткоффа чи Кушнера - ЗМІ

Іран через непрямі канали дав зрозуміти адміністрації Дональда Трампа, що віддає перевагу переговорам із віцепрезидентом Джей Ді Венсом, а не зі спецпосланцем Стівом Віткоффом чи Джаредом Кушнером. Про це повідомляють регіональні джерела, передає CNN, пише УНН.

Деталі

За словами співрозмовників, іранська сторона вважає формат переговорів за участю Віткоффа і Кушнера малоперспективним через брак довіри після зриву попередніх контактів до початку військової ескалації.

У Тегерані, за даними джерел, вважають Венса більш схильним до завершення війни.

Складається враження, що Венс мав би намір завершити конфлікт

- зазначило одне з джерел.

Водночас навіть прихильники такого формату визнають, що для Венса участь у переговорах може бути політично ризикованою.

Позиція Білого дому

У Вашингтоні вже дали зрозуміти, що остаточне рішення щодо складу переговорної групи ухвалює лише президент США. Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила: "Президент Трамп і тільки президент Трамп визначає, хто веде переговори від імені Сполучених Штатів".

За її словами, у процес можуть бути залучені одразу кілька ключових фігур адміністрації, включно з Венсом, Рубіо, Віткоффом і Кушнером.

Трамп заявив, що США виграли війну проти Ірану24.03.26, 22:36 • 4068 переглядiв

Водночас один із представників Білого дому назвав такі повідомлення "скоординованою іноземною пропагандистською кампанією", спрямованою на підрив позицій Трампа.

Попри дипломатичні сигнали, можливість нової зустрічі між США та Іраном цього тижня в Ісламабаді поки залишається під питанням. За словами джерел, формально вона ще можлива, однак навіть прихильники переговорів не впевнені, що вони справді відбудуться.

Трамп заявив, що Венс і Рубіо беруть участь у переговорах з Іраном щодо припинення війни24.03.26, 20:58 • 4136 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Вибори в США
Війна в Україні
Дипломатка
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Білий дім
Вашингтон
Ісламабад
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран