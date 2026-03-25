Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Иран хочет вести переговоры с США через Пенса, а не через Уиткоффа или Кушнера - СМИ

Киев • УНН

 • 3490 просмотра

Тегеран через непрямые каналы просит привлечь вице-президента США к диалогу. Белый дом подчеркивает, что состав переговорной группы определяет только Трамп.

Иран хочет вести переговоры с США через Пенса, а не через Уиткоффа или Кушнера - СМИ

Иран по косвенным каналам дал понять администрации Дональда Трампа, что предпочитает переговоры с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, а не со спецпосланником Стивом Уиткоффом или Джаредом Кушнером. Об этом сообщают региональные источники, передает CNN, пишет УНН.

Детали

По словам собеседников, иранская сторона считает формат переговоров с участием Уиткоффа и Кушнера малоперспективным из-за отсутствия доверия после срыва предыдущих контактов до начала военной эскалации.

В Тегеране, по данным источников, считают Вэнса более склонным к завершению войны.

Создается впечатление, что Вэнс имел бы намерение завершить конфликт

- отметил один из источников.

В то же время даже сторонники такого формата признают, что для Вэнса участие в переговорах может быть политически рискованным.

Позиция Белого дома

В Вашингтоне уже дали понять, что окончательное решение о составе переговорной группы принимает только президент США. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила: "Президент Трамп и только президент Трамп определяет, кто ведет переговоры от имени Соединенных Штатов".

По ее словам, в процесс могут быть вовлечены сразу несколько ключевых фигур администрации, включая Вэнса, Рубио, Уиткоффа и Кушнера.

В то же время один из представителей Белого дома назвал такие сообщения "скоординированной иностранной пропагандистской кампанией", направленной на подрыв позиций Трампа.

Несмотря на дипломатические сигналы, возможность новой встречи между США и Ираном на этой неделе в Исламабаде пока остается под вопросом. По словам источников, формально она еще возможна, однако даже сторонники переговоров не уверены, что они действительно состоятся.

Степан Гафтко

