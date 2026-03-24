Трамп заявил, что Вэнс и Рубио участвуют в переговорах с Ираном о прекращении войны
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о начале переговоров с Ираном. Стороны обсуждают условия сделки на фоне значительного ослабления иранских сил.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и другие ведут переговоры с Ираном, выражая оптимизм по поводу сделки, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Сейчас мы ведем переговоры. Они делают это вместе с Марко, Джей Ди, и с рядом других людей... А другая сторона, я могу вам сказать, что они хотели бы заключить сделку, а кто бы не хотел? Если бы вы были там, посмотрите, их флот исчез, их военно-воздушные силы исчезли, их связь прекратилась – это самая большая проблема", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
На вопрос, почему он изменил курс после того, как в пятницу заявил журналистам в Белом доме, что "[не] хотел заключать прекращение огня", президент во вторник ответил: "То, что они разговаривают с нами, и они говорят разумно".
"И помните, все начинается с того, что они не могут иметь ядерного оружия, как я сказал вчера", – сказал Трамп. "Я сказал: "Ну, номер один, два и три: они не могут иметь ядерного оружия", и они не собираются иметь ядерного оружия, и мы говорим об этом. Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что никогда не будут иметь ядерного оружия".
