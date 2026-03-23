США "определили" 9 апреля датой завершения войны на Ближнем Востоке - СМИ
Американская сторона установила срок окончания боевых действий до 9 апреля. Это позволит Дональду Трампу посетить Израиль в День независимости.
Американцы установили 9 апреля датой завершения войны на Ближнем Востоке, что оставляет еще 21 день для войны и переговоров, передает УНН со ссылкой на Ynet со ссылкой на источник.
После заявлений президента США Дональда Трампа израильский источник сообщает, что американцы установили 9 апреля датой завершения войны на Ближнем Востоке, что оставляет еще 21 день для войны и переговоров.
По словам источника, завершение войны 9 апреля позволит Трампу приехать в Израиль на День независимости, чтобы получить Премию Израиля.
