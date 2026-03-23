США "визначили" 9 квітня датою завершення війни на Близькому Сході - ЗМІ
Американська сторона встановила термін закінчення бойових дій до 9 квітня. Це дозволить Дональду Трампу відвідати Ізраїль на День незалежності.
Американці встановили 9 квітня датою завершення війни на Близькому Сході, що залишає ще 21 день для війни та переговорів, передає УНН із посиланням на Ynet з посиланням на джерело.
Після заяв президента США Дональда Трампа ізраїльське джерело повідомляє, що американці встановили 9 квітня датою завершення війни на Близькому Сході, що залишає ще 21 день для війни та переговорів.
Рішення Трампа відкласти дедлайн для Ірану частково спрямоване на заспокоєння ринків - Bloomberg23.03.26, 18:02 • 4238 переглядiв
За словами джерела, завершення війни 9 квітня дозволить Трампу приїхати до Ізраїлю на День незалежності, щоб отримати Премію Ізраїлю.
Трамп розкрив деталі переговорів з Іраном та анонсував можливу угоду за п'ять днів23.03.26, 15:36 • 4144 перегляди