США "визначили" 9 квітня датою завершення війни на Близькому Сході - ЗМІ

Деталі

Після заяв президента США Дональда Трампа ізраїльське джерело повідомляє, що американці встановили 9 квітня датою завершення війни на Близькому Сході, що залишає ще 21 день для війни та переговорів.

За словами джерела, завершення війни 9 квітня дозволить Трампу приїхати до Ізраїлю на День незалежності, щоб отримати Премію Ізраїлю.

