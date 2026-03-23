Решение Трампа отложить дедлайн для Ирана частично направлено на успокоение рынков - Bloomberg

Решение президента США Дональда Трампа отложить дедлайн для открытия Ормузского пролива частично было направлено на успокоение энергетических и финансовых рынков, со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Непосредственно перед открытием американских рынков в понедельник президент США Дональд Трамп отказался от своей угрозы уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана, если он не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов - подтолкнутый ростом цен на энергоносители и обвалом глобальных рынков, вызванных американо-израильской войной против Тегерана, а также надеждой, что новые переговоры могут привести к соглашению о прекращении конфликта, отмечает издание.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, "решение президента было частично направлено на успокоение рынков и сразу же вызвало резкое падение цены на нефть марки Brent и восстановление индекса S&P 500 и казначейских облигаций США".

В Иране отрицают факт переговоров после заявлений Трампа, опустивших цену на нефть более чем на 13%

Это, как указано, "произошло после того, как союзники США приватно предупредили Трампа, что его война быстро превращается в катастрофу, тогда как страны Персидского залива призывали его не уничтожать инфраструктуру Ирана, которая будет иметь решающее значение для предотвращения превращения его в несостоявшееся государство после окончания конфликта", о чем сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

"Трампу нужно было как-то отступить от угрозы, которая, несомненно, привела бы к новому витку эскалации, на этот раз пересекая новый порог, нанося удар по гражданской энергетической инфраструктуре, что, вероятно, было бы военным преступлением, - заявила Дана Строул, бывшая заместитель помощника министра обороны страны по вопросам Ближнего Востока. - Конечно, не случайно объявление о пятидневной паузе и переговорах прозвучало прямо перед открытием рынков в Соединенных Штатах в понедельник утром".

Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном и анонсировал возможное соглашение за пять дней

Трамп, выступая перед журналистами в понедельник, сказал, что представители Ирана обратились к нему, чтобы начать переговоры, потому что они стремились заключить сделку. В воскресенье в разговорах между неназванным иранским чиновником, его зятем Джаредом Кушнером и советником Стивом Уиткоффом Тегеран согласился передать ядерный материал в стране и не возобновлять свою ядерную программу, добавил он, заявив, что переговоры, как ожидается, продолжатся по телефону в понедельник. Иран отрицает любые такие переговоры.

"Посмотрим, как все пойдет, и если все пойдет хорошо, мы в конце концов урегулируем этот вопрос, - сказал Трамп. - Иначе мы просто будем продолжать бомбить изо всех сил".

Решение президента США приостановить планы по ударам по энергетическим объектам было в значительной степени расценено людьми, знакомыми с текущими дипломатическими переговорами, как попытка контролировать цены на нефть, и Трамп в понедельник признал эту связь.

"Цена на нефть упадет, как камень, как только сделка будет заключена, - сказал Трамп. - Думаю, это уже происходит сегодня. Так что у нас есть очень серьезный шанс заключить сделку".

Иран сразу же опроверг идею о том, что такие переговоры состоялись, и заявил о своей победе. "Он отступил, услышав, что нашими целями будут все электростанции в Западной Азии", – сообщило полуофициальное иранское информационное агентство Fars, ссылаясь на анонимный иранский источник. Нефть сократила примерно половину своих первоначальных потерь после сообщения Fars, причем некоторые трейдеры скептически отнеслись к точности заявления Трампа.

Решительное настаивание Трампа на том, что существуют прямые коммуникации, было воспринято с осторожностью многими союзниками США, которые заняли выжидательную позицию и оставались скептически настроенными к этому последнему выпаду, учитывая многочисленные изменения позиций лидера США в течение трехнедельного конфликта, пишет издание.

Трамп признал, что переговоры не велись с аятоллой Моджтабой Хаменеи, который был назначен верховным лидером после того, как его отец, Али Хаменеи, погиб во время ударов. Трамп заявил, что США не получали прямых сообщений от нового лидера - и не уверены, жив ли он еще - но, основываясь на разведывательных данных, считают, что Уиткофф и Кушнер имели дело с настоящим центром власти в Иране.

Тем не менее, существует риск того, что пауза может в конечном итоге подтвердить правильность подхода Ирана, особенно если переговоры не увенчаются успехом, отмечает издание.

"Это рискует подтвердить, по мнению Тегерана, что если он будет угрожать в ответ, особенно энергетической инфраструктуре в регионе, это может заставить США отступить, - отметил Джонатан Паникофф, бывший заместитель офицера национальной разведки по вопросам Ближнего Востока в Национальном совете разведки США. - По их мнению, Иран не только побеждает, но и именно такие действия усиливают его собственное сдерживание".

Тем временем, по словам главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, более 40 энергетических объектов в девяти странах Ближнего Востока были "серьезно или очень сильно" повреждены из-за войны, что потенциально может продлить перебои в глобальных цепочках поставок после окончания конфликта. Из-за повреждений понадобится некоторое время, чтобы нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы возобновили работу, заявил Бироль в понедельник.

В то же время Трамп не сказал, воздержится ли он от ударов по военным объектам в стране в течение пятидневного перерыва. Израиль не видит неминуемого конца войны и планирует продолжать операции, избегая энергетических активов, по словам израильского чиновника.

Израиль был заранее проинформирован о публикации Трампа в социальных сетях, сообщили два чиновника, и его армия заявила, что наносит удар по центру иранской столицы, Тегерану, в течение часа после объявления. Поэтому неясно, является ли это решение началом процесса прекращения войны, пишет издание. Представитель израильской армии заявил, что война не приостановлена, и боевые действия продолжаются.

Трамп, со своей стороны, признал, что разговаривал с израильтянами относительно переговоров, но предсказал, что они будут согласны на окончательное соглашение.

"Я думаю, Израиль будет очень доволен тем, что у нас есть, - сказал Трамп. - Мы только что разговаривали с Израилем. Я думаю, они будут очень довольны. Это будет мир для Израиля - долгосрочный мир, гарантированный мир, если это произойдет".

Различные страны Ближнего Востока, включая Турцию, Саудовскую Аравию и Оман, последние две недели вели неофициальные переговоры с Ираном, пытаясь сдержать войну и, в идеале, добиться от Исламской Республики и американо-израильской коалиции соглашения о прекращении огня.

"Это прекрасно для других стран Ближнего Востока, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, особенно для Кувейта и Бахрейна", - сказал Трамп о своих усилиях.

По словам высокопоставленного дипломата, работающего в регионе, в дни, предшествовавшие заявлению Трампа, наиболее активными неофициальными каналами связи с Ираном были каналы, организованные Турцией и Оманом, а также, по словам другого, сообщения передавались через Эр-Рияд, Нью-Дели и Каир. Однако неясно, какое влияние эти обсуждения оказали на решение Трампа.

В то же время официальные лица из ряда стран Персидского залива, которые всячески пытались оставаться в стороне от войны, ужесточили свою позицию в отношении Ирана после нескольких недель бомбардировок со стороны Тегерана. По словам источников, знакомых с ситуацией, Саудовская Аравия заявила США о готовности нанести удар по Ирану, если Исламская Республика попытается атаковать ее собственные электростанции и водоочистные сооружения.

Объединенные Арабские Эмираты были одними из самых активных противников войны: многие официальные лица заявили, что будут защищаться от иранской агрессии, а главный советник президента Эмиратов сказал, что Иран сблизил их с Израилем и США.

Решение Трампа проиллюстрировало его непоследовательный подход к войне. Оно было принято после трех дней, в течение которых он отправил в регион тысячи морских пехотинцев и говорил о потенциальных групповых операциях; выдвинул идею о том, что война "подходит к концу"; предположил, что оставит другим возможность открыть пролив; а затем выдвинул 48-часовой ультиматум, пишет издание.

Дополнение

Ранее сегодня Трамп сообщил, что "Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и всеобъемлющего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке", и что он поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на 5 дней.

Иранские СМИ после этого опровергли факт проведения переговоров. Иранское издание Mizan заявило, что "комментарии Трампа – это попытка снизить цены на энергоносители".

Reuters отметило, что цена на нефть упала более чем на 13% после того, как Трамп отложил военные удары по энергетической инфраструктуре Ирана.