Решение Трампа отложить дедлайн для Ирана частично направлено на успокоение рынков - Bloomberg
Киев • УНН
Президент США объявил пятидневную паузу в атаках на энергообъекты Ирана для стабилизации цен на нефть. Тегеран отрицает факт проведения переговоров.
Решение президента США Дональда Трампа отложить дедлайн для открытия Ормузского пролива частично было направлено на успокоение энергетических и финансовых рынков, со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Непосредственно перед открытием американских рынков в понедельник президент США Дональд Трамп отказался от своей угрозы уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана, если он не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов - подтолкнутый ростом цен на энергоносители и обвалом глобальных рынков, вызванных американо-израильской войной против Тегерана, а также надеждой, что новые переговоры могут привести к соглашению о прекращении конфликта, отмечает издание.
По словам людей, знакомых с этим вопросом, "решение президента было частично направлено на успокоение рынков и сразу же вызвало резкое падение цены на нефть марки Brent и восстановление индекса S&P 500 и казначейских облигаций США".
В Иране отрицают факт переговоров после заявлений Трампа, опустивших цену на нефть более чем на 13%23.03.26, 15:00 • 2920 просмотров
Это, как указано, "произошло после того, как союзники США приватно предупредили Трампа, что его война быстро превращается в катастрофу, тогда как страны Персидского залива призывали его не уничтожать инфраструктуру Ирана, которая будет иметь решающее значение для предотвращения превращения его в несостоявшееся государство после окончания конфликта", о чем сообщили люди, знакомые с этим вопросом.
"Трампу нужно было как-то отступить от угрозы, которая, несомненно, привела бы к новому витку эскалации, на этот раз пересекая новый порог, нанося удар по гражданской энергетической инфраструктуре, что, вероятно, было бы военным преступлением, - заявила Дана Строул, бывшая заместитель помощника министра обороны страны по вопросам Ближнего Востока. - Конечно, не случайно объявление о пятидневной паузе и переговорах прозвучало прямо перед открытием рынков в Соединенных Штатах в понедельник утром".
Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном и анонсировал возможное соглашение за пять дней23.03.26, 15:36 • 2942 просмотра
Трамп, выступая перед журналистами в понедельник, сказал, что представители Ирана обратились к нему, чтобы начать переговоры, потому что они стремились заключить сделку. В воскресенье в разговорах между неназванным иранским чиновником, его зятем Джаредом Кушнером и советником Стивом Уиткоффом Тегеран согласился передать ядерный материал в стране и не возобновлять свою ядерную программу, добавил он, заявив, что переговоры, как ожидается, продолжатся по телефону в понедельник. Иран отрицает любые такие переговоры.
"Посмотрим, как все пойдет, и если все пойдет хорошо, мы в конце концов урегулируем этот вопрос, - сказал Трамп. - Иначе мы просто будем продолжать бомбить изо всех сил".
Решение президента США приостановить планы по ударам по энергетическим объектам было в значительной степени расценено людьми, знакомыми с текущими дипломатическими переговорами, как попытка контролировать цены на нефть, и Трамп в понедельник признал эту связь.
"Цена на нефть упадет, как камень, как только сделка будет заключена, - сказал Трамп. - Думаю, это уже происходит сегодня. Так что у нас есть очень серьезный шанс заключить сделку".
Иран сразу же опроверг идею о том, что такие переговоры состоялись, и заявил о своей победе. "Он отступил, услышав, что нашими целями будут все электростанции в Западной Азии", – сообщило полуофициальное иранское информационное агентство Fars, ссылаясь на анонимный иранский источник. Нефть сократила примерно половину своих первоначальных потерь после сообщения Fars, причем некоторые трейдеры скептически отнеслись к точности заявления Трампа.
Решительное настаивание Трампа на том, что существуют прямые коммуникации, было воспринято с осторожностью многими союзниками США, которые заняли выжидательную позицию и оставались скептически настроенными к этому последнему выпаду, учитывая многочисленные изменения позиций лидера США в течение трехнедельного конфликта, пишет издание.
Трамп признал, что переговоры не велись с аятоллой Моджтабой Хаменеи, который был назначен верховным лидером после того, как его отец, Али Хаменеи, погиб во время ударов. Трамп заявил, что США не получали прямых сообщений от нового лидера - и не уверены, жив ли он еще - но, основываясь на разведывательных данных, считают, что Уиткофф и Кушнер имели дело с настоящим центром власти в Иране.
Тем не менее, существует риск того, что пауза может в конечном итоге подтвердить правильность подхода Ирана, особенно если переговоры не увенчаются успехом, отмечает издание.
"Это рискует подтвердить, по мнению Тегерана, что если он будет угрожать в ответ, особенно энергетической инфраструктуре в регионе, это может заставить США отступить, - отметил Джонатан Паникофф, бывший заместитель офицера национальной разведки по вопросам Ближнего Востока в Национальном совете разведки США. - По их мнению, Иран не только побеждает, но и именно такие действия усиливают его собственное сдерживание".
Тем временем, по словам главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, более 40 энергетических объектов в девяти странах Ближнего Востока были "серьезно или очень сильно" повреждены из-за войны, что потенциально может продлить перебои в глобальных цепочках поставок после окончания конфликта. Из-за повреждений понадобится некоторое время, чтобы нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы возобновили работу, заявил Бироль в понедельник.
В то же время Трамп не сказал, воздержится ли он от ударов по военным объектам в стране в течение пятидневного перерыва. Израиль не видит неминуемого конца войны и планирует продолжать операции, избегая энергетических активов, по словам израильского чиновника.
Израиль был заранее проинформирован о публикации Трампа в социальных сетях, сообщили два чиновника, и его армия заявила, что наносит удар по центру иранской столицы, Тегерану, в течение часа после объявления. Поэтому неясно, является ли это решение началом процесса прекращения войны, пишет издание. Представитель израильской армии заявил, что война не приостановлена, и боевые действия продолжаются.
Трамп, со своей стороны, признал, что разговаривал с израильтянами относительно переговоров, но предсказал, что они будут согласны на окончательное соглашение.
"Я думаю, Израиль будет очень доволен тем, что у нас есть, - сказал Трамп. - Мы только что разговаривали с Израилем. Я думаю, они будут очень довольны. Это будет мир для Израиля - долгосрочный мир, гарантированный мир, если это произойдет".
Различные страны Ближнего Востока, включая Турцию, Саудовскую Аравию и Оман, последние две недели вели неофициальные переговоры с Ираном, пытаясь сдержать войну и, в идеале, добиться от Исламской Республики и американо-израильской коалиции соглашения о прекращении огня.
"Это прекрасно для других стран Ближнего Востока, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, особенно для Кувейта и Бахрейна", - сказал Трамп о своих усилиях.
По словам высокопоставленного дипломата, работающего в регионе, в дни, предшествовавшие заявлению Трампа, наиболее активными неофициальными каналами связи с Ираном были каналы, организованные Турцией и Оманом, а также, по словам другого, сообщения передавались через Эр-Рияд, Нью-Дели и Каир. Однако неясно, какое влияние эти обсуждения оказали на решение Трампа.
В то же время официальные лица из ряда стран Персидского залива, которые всячески пытались оставаться в стороне от войны, ужесточили свою позицию в отношении Ирана после нескольких недель бомбардировок со стороны Тегерана. По словам источников, знакомых с ситуацией, Саудовская Аравия заявила США о готовности нанести удар по Ирану, если Исламская Республика попытается атаковать ее собственные электростанции и водоочистные сооружения.
Объединенные Арабские Эмираты были одними из самых активных противников войны: многие официальные лица заявили, что будут защищаться от иранской агрессии, а главный советник президента Эмиратов сказал, что Иран сблизил их с Израилем и США.
Решение Трампа проиллюстрировало его непоследовательный подход к войне. Оно было принято после трех дней, в течение которых он отправил в регион тысячи морских пехотинцев и говорил о потенциальных групповых операциях; выдвинул идею о том, что война "подходит к концу"; предположил, что оставит другим возможность открыть пролив; а затем выдвинул 48-часовой ультиматум, пишет издание.
Дополнение
Ранее сегодня Трамп сообщил, что "Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и всеобъемлющего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке", и что он поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на 5 дней.
Иранские СМИ после этого опровергли факт проведения переговоров. Иранское издание Mizan заявило, что "комментарии Трампа – это попытка снизить цены на энергоносители".
Reuters отметило, что цена на нефть упала более чем на 13% после того, как Трамп отложил военные удары по энергетической инфраструктуре Ирана.