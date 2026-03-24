Трамп заявил, что США выиграли войну против Ирана
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о выигранной войне и отсутствии у Ирана авиации или флота. Президент США утверждает, что иранская сторона уничтожена в военном плане.
Президент Дональд Трамп сказал журналистам, собравшимся в Белом доме, что США "выиграли эту войну", передает УНН со ссылкой на Sky News.
"Мы выиграли эту войну. Эта война выиграна", - сказал Трамп.
Он сделал эти комментарии, прежде чем перейти к критике того, что он называет "фейковыми новостями".
"Если вы читаете New York Times, складывается впечатление, что мы не выигрываем войну, где у них (Ирана) нет ни флота, ни военно-воздушных сил, и у них нет ничего. А у нас буквально самолеты летают над Тегераном и другими частями их страны. Они ничего не могут с этим поделать, - добавил президент США.
Трамп утверждает, что если бы он захотел снести что-то вроде "этой очень большой мощной электростанции", что он ранее угрожал сделать, – "они ничего не могут с этим поделать".
Он также добавил, что Иран "уничтожен в военном плане".
"Они мертвы", – добавляет он.
