Трамп заявил, что США выиграли войну против Ирана

Киев • УНН

 • 1612 просмотра

Дональд Трамп заявил о выигранной войне и отсутствии у Ирана авиации или флота. Президент США утверждает, что иранская сторона уничтожена в военном плане.

Президент Дональд Трамп сказал журналистам, собравшимся в Белом доме, что США "выиграли эту войну", передает УНН со ссылкой на Sky News. 

"Мы выиграли эту войну. Эта война выиграна", - сказал Трамп.

Он сделал эти комментарии, прежде чем перейти к критике того, что он называет "фейковыми новостями".

Трамп заявил, что Вэнс и Рубио участвуют в переговорах с Ираном о прекращении войны24.03.26, 20:58 • 3166 просмотров

"Если вы читаете New York Times, складывается впечатление, что мы не выигрываем войну, где у них (Ирана) нет ни флота, ни военно-воздушных сил, и у них нет ничего. А у нас буквально самолеты летают над Тегераном и другими частями их страны. Они ничего не могут с этим поделать, - добавил президент США.

Трамп утверждает, что если бы он захотел снести что-то вроде "этой очень большой мощной электростанции", что он ранее угрожал сделать, – "они ничего не могут с этим поделать".

Он также добавил, что Иран "уничтожен в военном плане".

"Они мертвы", – добавляет он.

Трамп заявил, что Иран согласился никогда не иметь ядерного оружия24.03.26, 21:43 • 3174 просмотра

