Трамп заявил, что Иран согласился никогда не иметь ядерного оружия
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о готовности Ирана к сделке и отсутствии у них действенной обороны. Переговоры с Тегераном ведут Стив Виткофф и Марко Рубио.
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что Иран "согласился, что никогда не будет иметь ядерного оружия", передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Иран разговаривает с Вашингтоном, и "они говорят разумно", сказал президент США.
На вопрос, отправит ли он своих посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения мира с иранцами, Трамп ответил: "Мы сейчас ведем переговоры. Они делают это вместе с Марко, доктором юридических наук. Другая сторона, могу вам сказать, они хотели бы заключить сделку. Кто бы не хотел, если бы вы были на их месте? Их флот исчез, их воздушные силы исчезли, их связь... вся их зенитная оборона, их ракеты. Можете ли вы назвать хоть одну вещь, которая не исчезла? Или хоть одну вещь, которая работает хорошо?"
