Трамп заявив, що Іран погодився ніколи не мати ядерної зброї
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про готовність Ірану до угоди та відсутність у них дієвої оборони. Переговори з Тегераном ведуть Стів Віткофф та Марко Рубіо.
Президент США Дональд Трамп заявив журналістам в Овальному кабінеті, що Іран "погодився, що ніколи не матиме ядерної зброї", передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Іран розмовляє з Вашингтоном, і "вони говорять розумно", сказав президент США.
На запитання, чи відправить він своїх посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера для обговорення миру з іранцями, Трамп відповів: "Ми зараз ведемо переговори. Вони роблять це разом з Марко, доктором юридичних наук. Інша сторона, можу вам сказати, вони хотіли б укласти угоду. Хто б не хотів, якби ви були на їхньому місці? Їхній флот зник, їхні повітряні сили зникли, їхній зв'язок... вся їхня зенітна оборона, їхні ракети. Чи можете ви назвати хоч одну річ, яка не зникла? Або хоч одну річ, яка працює добре?"
