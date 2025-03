Другий півфінал Євробачення-2024: хто виступить і де дивитися

Другий півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення-2024, що проходить у шведському місті Мальме, відбудеться вже у четвер, 9 травня, о 22:00. Де дивитися та хто виступить, повідомило "Суспільне Євробачення", пише УНН.

Деталі

На стадіоні Malmö Arena 16 учасників другого півфіналу змагатимуться за право потрапити до списку фіналістів. Україна цієї ночі не голосує.

Суспільне Мовлення транслюватиме другий півфінал Євробачення-2024 наживо на всіх платформах - телебаченні, диджиталі та радіо.

Де дивитися другий півфінал Євробачення-2024

Телебачення

За пів години до показу другого півфіналу, о 21:30, на телеканалі Суспільне Культура розпочнеться трансляція програми "Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2024". Ведучими нового епізоду будуть Тімур Мірошниченко та співачка й музична продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023 Світлана Тарабарова.

Гостями другого випуску стануть:

alyona alyona & Jerry Heil - представниці України на Євробаченні-2024;

Анна Тульєва - ведуча «Щоденників Євробачення» та влогів про пісенний конкурс на ютуб-каналі Євробачення Україна;

Герман Нєнов - режисер-постановник виступу Люксембургу на Євробаченні-2024. Креативний директор Євробачення-2023 від України та Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023.

Слава Дьомін - шоумен, блогер, радіо- й телеведучий.

Пряма трансляція другого півфіналу Євробачення-2024 розпочнеться на телеканалі Суспільне Культура о 22:00. Коментуватиме шоу Тімур Мірошниченко, незмінний голос пісенного конкурсу в Україні.

Для забезпечення інклюзивності відеотрансляція буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою.

Радіо

Трансляція другого півфіналу пісенного конкурсу на хвилях Радіо Промінь розпочнеться о 22:00, а передшоу - о 21:30.

Діджитал-платформи

"Передшоу" та другий півфінал також можна буде дивитися на:

Хто виступить у другому півфіналі Євробачення-2024

За проходження у гранд-фінал пісенного конкурсу 9 травня змагатимуться учасники другого півфіналу:

Окрім 16 учасників, які боротимуться за вихід у фінал пісенного конкурсу, під час другого півфіналу глядачі також побачать повні виступи трьох країн "Великої п’ятірки", які відразу проходять у фінал: Франції, Іспанії та Італії.

Зіркові виступи у другому півфіналі

У другому півфіналі шоу продовжать вести телеведуча Петра Меде й акторка Малін Акерман.

Зірки Євробачення Єлена Папарізу, Сертаб Еренер і Шарлотта Переллі спробують залучити до співу весь світ через The World’s Biggest Sing-Along.

Також організатори анонсували музичний виступ Петри Меде під назвою We Just Love Eurovision Too Much.

Доповнення

Україна вийшла у фінал Євробачення-2024 за підсумками першого півфіналу, який завершився пізно ввечері у вівторок, 7 травня, у шведському Мальме.

За результатами жеребкування, яке відбулось одразу після завершення першого півфіналу alyona alyona & Jerry Heil витягнули категорію "вибір продюсера" — одне з нововведень цьогорічного шоу. Таким чином, порядок виходу представниць України на сцену гранд-фіналу Євробачення-2024 тепер залежить виключно від продюсерів шоу, які на свій розсуд розташують їх виступ у першій або другій частині фіналу.

У 68-му пісенному конкурсі Євробачення беруть участь представники 37 країн. Другий півфінал Євробачення-2024 пройде 9 травня, а гранд-фінал конкурсу відбудеться у суботу, 11 травня. Загалом з двох півфіналів до великого фіналу конкурсу буде відібрано 20 учасників, до яких 11 травня доєднаються представники країн, які потрапляють у фінал автоматично: цьогоріч це Швеція, як країна-організаторка, а ще Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція, як країни "Великої пʼятірки".