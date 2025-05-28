Трамп заявив, що не "злякався", відмовившись від високих мит - AP

Президент США Дональд Трамп відкинув ідею про те, що він "злякався", встановивши руйнівно високі ставки мит, а потім скасувавши їх, передає УНН з посиланням на AP.

"Це називається переговори, ви встановлюєте цифру", — сказав Трамп, додавши, що питання від репортера було "огидним".

Питання було посиланням на те, що відомо як "торгівля TACO", термін, придуманий Робертом Армстронгом з Financial Times, який означає "Трамп завжди боягуз". Ідея полягає в тому, що Трамп лякає ринки своїми підвищеннями мит, а потім відступає, змушуючи ринки відновлюватися.

Трамп захищав свій підхід до підвищення митних ставок до 145% на китайські товари, тільки щоб потім знизити їх до 30% на 90 днів переговорів. Він сказав, що цей підхід призвів до 14 трильйонів доларів нових інвестицій в США, цифра, яка, мабуть, штучно завищена і не була повністю підтверджена жодною економічною статистикою.

"Ніколи не кажіть того, що ви сказали", — сказав Трамп, маючи на увазі питання про те, чи не злякався він.

Трамп анонсував план укладення значної торговельної угоди між Британією та США щодо зниження мит