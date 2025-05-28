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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным
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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

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Трамп заявил, что не "струсил", отказавшись от высоких пошлин - AP

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что он струсил, устанавливая высокие пошлины, а затем отменяя их. Он заявил, что это часть переговорной тактики.

Трамп заявил, что не "струсил", отказавшись от высоких пошлин - AP

Президент США Дональд Трамп отверг идею о том, что он "струсил", установив разрушительно высокие ставки пошлин, а затем отменив их, передает УНН со ссылкой на AP.

"Это называется переговоры, вы устанавливаете цифру", — сказал Трамп, добавив, что вопрос от репортера был "отвратительным".

Вопрос был ссылкой на то, что известно как "торговля TACO", термин, придуманный Робертом Армстронгом из Financial Times, который означает "Трамп всегда трусит". Идея заключается в том, что Трамп пугает рынки своими повышениями пошлин, а затем отступает, заставляя рынки восстанавливаться.

Трамп защищал свой подход к повышению ставок пошлин до 145% на китайские товары, только чтобы затем снизить их до 30% на 90 дней переговоров. Он сказал, что этот подход привел к 14 триллионам долларов новых инвестиций в США, цифра, которая, по-видимому, искусственно завышена и не была полностью подтверждена ни в одной экономической статистике.

"Никогда не говорите того, что вы сказали", — сказал Трамп, имея в виду вопрос о том, не струсил ли он.

Трамп анонсировал план заключения значительного торгового соглашения между Британией и США по снижению пошлин08.05.2025, 13:39 • 7072 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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