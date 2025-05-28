Туреччина та Бельгія приєднаються до коаліції дронів для України
Київ • УНН
Країни увійдуть до міжнародної коаліції на підтримку України. Учасники коаліції виділили 2,75 мільярда євро на підтримку України цього року.
Туреччина та Бельгія висловили намір приєднатися до міжнародної коаліції дронів на підтримку України. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє УНН.
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Він також зазначив, що країни-учасниці коаліції зобов’язалися виділити цього року 2,75 мільярда євро на підтримку України.
Міжнародна коаліція безпілотників стає дедалі сильнішою – ми зможемо постачати більше безпілотників в Україну, одночасно зміцнюючи оборонну промисловість Латвії, ЄС і країн НАТО. Наша сила в єдності, тому нові союзники, які приєднаються до коаліції, дозволять нам надати Україні таку необхідну підтримку в її боротьбі з агресором
Він вказав, що країни-учасниці коаліції країни-члени формату спільно внесли близько 180 мільйонів євро до фонду закупівель, яким керує Велика Британія – інша очільниця "коаліції дронів". Цей фонд призначений для централізованих закупівель безпілотних технологій поряд із національними заходами підтримки кожної країни-члена коаліції.
Довідково
"Коаліція дронів" наразі складається з 18 офіційних держав: Латвія, Великобританія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Україна, Німеччина та Швеція.
З моменту створення "коаліції дронів" у лютому 2024 року держави-члени надали Україні значну підтримку. Лише у 2024 році вона сягнула загалом 1,8 млрд євро.
Нагадаємо
Латвія відправила Україні нову партію з 1500 ударних безпілотників у межах міжнародної "коаліції дронів". Про це 26 травня повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
Перед цим Латвія повідомляла про передачу у межах "коаліції дронів" Україні партії зі 1500 бойових дронів наприкінці квітня.
Україна і Фінляндія започатковують Коаліцію укриттів: що треба занти28.05.25, 19:52 • 1756 переглядiв