Турция и Бельгия присоединятся к коалиции дронов для Украины
Киев • УНН
Страны войдут в международную коалицию в поддержку Украины. Участники коалиции выделили 2,75 миллиарда евро на поддержку Украины в этом году.
Турция и Бельгия выразили намерение присоединиться к международной коалиции дронов в поддержку Украины. Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает УНН.
Детали
Он также отметил, что страны-участницы коалиции обязались выделить в этом году 2,75 миллиарда евро на поддержку Украины.
Международная коалиция беспилотников становится все сильнее – мы сможем поставлять больше беспилотников в Украину, одновременно укрепляя оборонную промышленность Латвии, ЕС и стран НАТО. Наша сила в единстве, поэтому новые союзники, которые присоединятся к коалиции, позволят нам оказать Украине столь необходимую поддержку в ее борьбе с агрессором
Он указал, что страны-участницы коалиции страны-члены формата совместно внесли около 180 миллионов евро в фонд закупок, которым руководит Великобритания – другая руководительница "коалиции дронов". Этот фонд предназначен для централизованных закупок беспилотных технологий наряду с национальными мерами поддержки каждой страны-члена коалиции.
Справочно
"Коалиция дронов" в настоящее время состоит из 18 официальных государств: Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Украина, Германия и Швеция.
С момента создания "коалиции дронов" в феврале 2024 года государства-члены оказали Украине значительную поддержку. Только в 2024 году она достигла в общей сложности 1,8 млрд евро.
Напомним
Латвия отправила Украине новую партию из 1500 ударных беспилотников в рамках международной "коалиции дронов". Об этом 26 мая сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
Перед этим Латвия сообщала о передаче в рамках "коалиции дронов" Украине партии из 1500 боевых дронов в конце апреля.
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