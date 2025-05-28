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Турция и Бельгия присоединятся к коалиции дронов для Украины

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Страны войдут в международную коалицию в поддержку Украины. Участники коалиции выделили 2,75 миллиарда евро на поддержку Украины в этом году.

Турция и Бельгия присоединятся к коалиции дронов для Украины

Турция и Бельгия выразили намерение присоединиться к международной коалиции дронов в поддержку Украины. Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает УНН.

Детали

Он также отметил, что страны-участницы коалиции обязались выделить в этом году 2,75 миллиарда евро на поддержку Украины.

Международная коалиция беспилотников становится все сильнее – мы сможем поставлять больше беспилотников в Украину, одновременно укрепляя оборонную промышленность Латвии, ЕС и стран НАТО. Наша сила в единстве, поэтому новые союзники, которые присоединятся к коалиции, позволят нам оказать Украине столь необходимую поддержку в ее борьбе с агрессором

- подчеркнул Спрудс.

Он указал, что страны-участницы коалиции страны-члены формата совместно внесли около 180 миллионов евро в фонд закупок, которым руководит Великобритания – другая руководительница "коалиции дронов". Этот фонд предназначен для централизованных закупок беспилотных технологий наряду с национальными мерами поддержки каждой страны-члена коалиции.

Справочно

"Коалиция дронов" в настоящее время состоит из 18 официальных государств: Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Украина, Германия и Швеция.

С момента создания "коалиции дронов" в феврале 2024 года государства-члены оказали Украине значительную поддержку. Только в 2024 году она достигла в общей сложности 1,8 млрд евро.

Напомним

Латвия отправила Украине новую партию из 1500 ударных беспилотников в рамках международной "коалиции дронов". Об этом 26 мая сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

  Перед этим Латвия сообщала о передаче в рамках "коалиции дронов" Украине партии из 1500 боевых дронов в конце апреля.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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