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Украина и Финляндия начинают Коалицию укрытий: что нужно знать

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Украина и Финляндия подписали совместное заявление о создании Коалиции укрытий. Это позволит привлечь около 14 млрд евро на развитие и модернизацию существующих объектов.

Украина и Финляндия начинают Коалицию укрытий: что нужно знать

Украина и Финляндия подписали совместное заявление о создании Коалиции укрытий, которая позволит привлечь около 14 млрд евро ресурса на развитие укрытий. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, передает УНН.

Приоритетной темой сегодняшней встречи с премьер-министром Петтери Орпо является партнерство в развитии сети объектов гражданской защиты. Украина и Финляндия начинают Коалицию укрытий. Соответственно совместное заявление сегодня подписали с Орпо. Ставим перед собой четкие цели - координировать усилия партнеров по строительству укрытий, обмениваться лучшими практиками в этой сфере, создавать и поддерживать механизмы финансирования для возведения объектов гражданской защиты 

- сказал Шмыгаль.

Он отметил, что один из таких инструментов может быть начат Европейским Союзом в рамках программы Ukraine Facility.

Для Украины создание надежных укрытий - это вопрос жизни наших людей. (...) По состоянию на сегодня Украина имеет 62 тыс. укрытий, нужно гораздо больше. Кроме того, ряд объектов нуждается в модернизации и осовременивании. Правительство уже реализует стратегию развития укрытий. Наша цель до 2027 года построить 2,3 тыс. сооружений гражданской защиты, до 2030 года еще 3 тыс. Для этого нужны значительные средства. Мы рассчитываем за счет деятельности коалиции привлечь около 14 млрд евро ресурса на развитие укрытий 

- добавил Шмыгаль.

Напомним

Правительство инвестирует значительные средства в украинское образование, в частности, на укрытия в школах, школьные автобусы и реформу НУШ. Приоритетом является подготовка детей к вызовам 21 века.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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