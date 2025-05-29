На Миколаївщині затримали чоловіка за зґвалтування односельчанки: подробиці
Київ • УНН
У Миколаївській області затримали 42-річного чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 43-річної односельчанки. Інцидент стався після спільного відпочинку, зловмиснику загрожує до п'яти років в'язниці.
У Миколаївській області правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні односельчанки. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення обласного ГУ Нацполіції.
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Зазначається, що інцидент стався в Олександрівській селищній територіальній громаді Вознесенського району. На спецлінію 102 звернулась місцева жителька із заявою про те, що вночі її матір зґвалтував невідомий.
Правоохоронці встановили, що напередодні 43-річна жінка разом із фігурантом та їх спільним знайомим відпочивала у компанії. Після того, як знайомий пішов, зловмисник залишився із жінкою наодинці та, застосувавши фізичну силу, зґвалтував її
Вказується, що слідчі затримали 42-річного фігуранта, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. З місця події поліцейські вилучили речові докази.
"Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України "Зґвалтування". Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі", - зазначили правоохоронці.
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