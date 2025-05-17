В окупованому Бердянську знайшли вбитою 7-річну дівчинку: деталі трагедії

У суботу, 17 травня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області знайшли вбитою 7-річню дівчинку. Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація у Telegram, передає УНН.

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Тіло дівчинки знайшли поблизу заводу "Азовкабель" в районі лісосмуги. За інформацією окупаційної адміністрації, дівчинка вийшла гуляти з іншими дітьми приблизно о 17:00, 16 травня. Востаннє її бачили у дворі будинку №154 по вулиці Кабельщиків. Після цього зв'язок з дитиною був втрачений.

Окупанти порушили кримінальну справу за фактом вбивства неповнолітньої особи. На місці злочину працюють слідчо-оперативна група, обставини злочину з'ясовуються.

За даними місцевих Telegram-пабліків, перед смертю дівчинку могли зґвалтувати, а після цього проломили голову. Разом з тим стало відомо і ім’я загиблої – це Беспалько Ангеліна Олександрівна.

Не виключено, що злочинцем, який зґвалтував і вбив дитину, міг бути російський військовий. Водночас, окупаційна адміністрація заявила, що "зосередиться на тому, як батьки дитини виконували свої обовʼязки та чи були проблеми в родині".

Нагадаємо

Українські правоохоронці встановили особу російського військового з підрозділу "Ахмат", який викрадав та ґвалтував неповнолітніх дівчат під час окупації Миколаївської області. Ним виявився 26-річний уродженець ставропольського краю росії.