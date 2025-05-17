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В оккупированном Бердянске нашли убитой 7-летнюю девочку: детали трагедии

Киев • УНН

 • 496 просмотра

В Бердянске Запорожской области нашли убитой 7-летнюю девочку вблизи завода "Азовкабель". По данным местных Telegram-каналов, перед смертью ребенка могли изнасиловать.

В оккупированном Бердянске нашли убитой 7-летнюю девочку: детали трагедии

В субботу, 17 мая, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области нашли убитой 7-летнюю девочку. Об этом сообщила Бердянская городская военная администрация в Telegram, передает УНН.

Детали

Тело девочки нашли вблизи завода "Азовкабель" в районе лесополосы. По информации оккупационной администрации, девочка вышла гулять с другими детьми примерно в 17:00, 16 мая. В последний раз ее видели во дворе дома №154 по улице Кабельщиков. После этого связь с ребенком была потеряна.

Оккупанты возбудили уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего лица. На месте преступления работает следственно-оперативная группа, обстоятельства преступления выясняются.

По данным местных Telegram-пабликов, перед смертью девочку могли изнасиловать, а после этого проломили голову. Вместе с тем стало известно и имя погибшей – это Беспалько Ангелина Александровна.

Не исключено, что преступником, который изнасиловал и убил ребенка, мог быть российский военный. В то же время, оккупационная администрация заявила, что "сосредоточится на том, как родители ребенка выполняли свои обязанности и были ли проблемы в семье".

Напомним

Украинские правоохранители установили личность российского военного из подразделения "Ахмат", который похищал и насиловал несовершеннолетних девушек во время оккупации Николаевской области. Им оказался 26-летний уроженец ставропольского края россии.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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