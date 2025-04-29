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The New York Times

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Засуджено двох російських окупантів, які зґвалтували вагітну жінку на Київщині та знущались з цивільних

Київ • УНН

 • 4786 перегляди

Двох російських танкістів визнано винними у зґвалтуванні вагітної жінки на Київщині у березні 2022 року. Вони били та знущалися з місцевого жителя, потерпіла втратила дитину.

Засуджено двох російських окупантів, які зґвалтували вагітну жінку на Київщині та знущались з цивільних

Двох танкістів зс рф визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни, які навесні 2022 року на Київщині вчиняли насильницькі дії сексуального характеру стосовно вагітної жінки, а також били і знущалися з місцевого жителя.

Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За жорстоке поводження з цивільними та зґвалтування вагітної жінки на Київщині засуджено двох російських окупантів. За даними слідства, військовослужбовці 6-го танкового полку 90-ої танкової дивізії центрального військового округу зс рф.військовослужбовців зс рф у березні 2022 року, під час окупації одного з селищ у Київській області, вчиняли воєнні злочини.

Слідством доведено, що засуджені російські окупанти спільно з ще одним військовослужбовцем зс рф вчинили насильницькі дії сексуального характеру стосовно вагітної жінки. При цьому вони били та душили її. Внаслідок зґвалтування потерпіла втратила дитину.  

Також засуджені разом з іншими військовими незаконно позбавили волі місцевого мешканця. 

Під час захоплення чоловіка у заручники здійснили постріли у його напрямку, а потім під прицілом автомата побили і зв’язали руки. Надалі примушували до фізичної праці. Щоб запобігти втечі, щоночі прив’язували до батареї опалення в будинку або ж утримували у погребі.

- інформує прокуратура. 

Потерпілому вдалося втекти через чотири доби - це сталося під час обстрілу позицій ворога.

Крім того, троє мирних мешканців зазнали з боку засуджених фізичного та психологічного насильства. Їх залякували, під погрозою застосування вогнепальної зброї - пограбували.

Нагадаємо

Трьом російським військовим оголошено підозру у незаконному затриманні та сексуальному насильстві над цивільною жінкою в селі Ягідне. Окупанти жорстоко поводились з потерпілою, звинувачуючи її у співпраці з ЗСУ.

Російський пропагандист і агент ФСБ Сергій Лебедєв, який керував російськими ракетними ударами по українських містах і поширював дезінформацію на кремлівських телеканалах, був заочно засуджений українським судом до 15 років позбавлення волі за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Колишнього міністра інформації АР Крим, який приєднався до окупантів у 2014 році, засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він визнаний винним у державній зраді.

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