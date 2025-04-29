Засуджено двох російських окупантів, які зґвалтували вагітну жінку на Київщині та знущались з цивільних

Двох танкістів зс рф визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни, які навесні 2022 року на Київщині вчиняли насильницькі дії сексуального характеру стосовно вагітної жінки, а також били і знущалися з місцевого жителя.

Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За жорстоке поводження з цивільними та зґвалтування вагітної жінки на Київщині засуджено двох російських окупантів. За даними слідства, військовослужбовці 6-го танкового полку 90-ої танкової дивізії центрального військового округу зс рф.військовослужбовців зс рф у березні 2022 року, під час окупації одного з селищ у Київській області, вчиняли воєнні злочини.

Слідством доведено, що засуджені російські окупанти спільно з ще одним військовослужбовцем зс рф вчинили насильницькі дії сексуального характеру стосовно вагітної жінки. При цьому вони били та душили її. Внаслідок зґвалтування потерпіла втратила дитину.

Також засуджені разом з іншими військовими незаконно позбавили волі місцевого мешканця.

Під час захоплення чоловіка у заручники здійснили постріли у його напрямку, а потім під прицілом автомата побили і зв’язали руки. Надалі примушували до фізичної праці. Щоб запобігти втечі, щоночі прив’язували до батареї опалення в будинку або ж утримували у погребі. - інформує прокуратура.

Потерпілому вдалося втекти через чотири доби - це сталося під час обстрілу позицій ворога.

Крім того, троє мирних мешканців зазнали з боку засуджених фізичного та психологічного насильства. Їх залякували, під погрозою застосування вогнепальної зброї - пограбували.

Нагадаємо

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