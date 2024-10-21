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Затримали, нібито за співпрацю із ЗСУ та згвалтували: встановлена причетність солдатів зс рф до насильства на Чернігівщині

Київ • УНН

 • 38471 перегляди

Трьом російським військовим оголошено підозру у незаконному затриманні та сексуальному насильстві над цивільною жінкою в селі Ягідне. Окупанти жорстоко поводились з потерпілою, звинувачуючи її у співпраці з ЗСУ.

Затримали, нібито за співпрацю із ЗСУ та згвалтували: встановлена причетність солдатів зс рф до насильства на Чернігівщині

За даними правоохоронців, троє мешканців республіки тива рф, на початку березня 2022 року здійснили незаконне затримання цивільної жінки у селі Ягідне, Чернігівської області, і згодом відвели ї до будинку, де вчинили сексуальне насильство. Наразі оголошено підозри, але розслідування ще триває.

Пише УНН із посиланням Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.

Деталі

Слідчі поліції Чернігівщини під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури оголосили трьом військовим окупаційної армії рф про підозри у порушенні законів та звичаїв війни через встановлені факти жорстокого поводження з мирною громадянкою України та вчинення сексуального насильства над нею.

Слідство встановило, що ці три мешканці республіки тива російської федерації на початку березня 2022 року здійснили незаконне затримання цивільної жінки, нібито підозрюючи її у співпраці з ЗСУ.

В подальшому окупанти відвели потерпілу до одного з будинків у селі Ягідному, де піддали її жорстокому поводженню шляхом завдання побоїв, примусового оголення та сексуального насильства над нею.

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Надалі, не вдовольнившись переліченим, загарбники перевели жінку до "підвалу смерті" у школі с. Ягідне. Там вони вигнали з одного з приміщень усіх цивільних громадян, що перебували всередині, та повторили свої злочинні дії щодо потерпілої.

Наразі слідчі поліції Чернігівщини за погодженням з прокурором Чернігівської обласної прокуратури оголосили усім трьом російським окупантам, віком 37, 30 та 28 років, про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Досудове розслідування триває.

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