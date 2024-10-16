В Україні повідомили про підозру 55 російським військовим за сексуальне насильство

Наразі Україна повідомила про підозру 55 російським військовим щодо сексуального насильства, вчиненого в Україні. Зокрема, щодо 34 військових рф справи вже направлені до суду, а пʼять – отримали вироки. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила керівниця Координаційного центру підтримки потерпілих і свідків Офісу генерального прокурора України Вероніка Плотнікова, передає УНН.

"Зараз ми маємо 55 повідомлень про підозру російським військовим, які вчиняли такі факти сексуального насильства. Щодо 34-х російських військових справи направлені до суду, і п'ять вже отримали вироки. Всі ці процедури відбуваються в режимі in absentia, за відсутності обвинуваченого, оскільки наразі ми не маємо змоги отримати доступ до російських військових. Але це вкрай необхідна історія для того, щоб сам факт був визнаний, аби надалі такі злочинні такі військові воєнні злочинці не мали змоги уникнути покарання як на національному, так на і міжнародному рівні", – повідомила Плотнікова.

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