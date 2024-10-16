Війна з рф: кількість жертв сексуального насильства в Україні може бути в 10 разів більшою
Київ • УНН
За офіційними даними, 322 особи постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Однак реальна кількість жертв може бути в 10 разів більшою, за оцінками експертів.
Кількість постраждалих від сексуального насильства, повʼязаного з конфліктом, може бути в 10 разів більшою від офіційної статистики. Про це йшлося під час під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає УНН.
За даними Офісу Генерального прокурора на сьогодні відомо про 322 потерпілих, які зголосилися брати участь в кримінальних провадженнях, і заявляти про вчинене щодо них сексуальне насильство, повʼязане з конфліктом. Наразі це 207 жінок і 115 чоловіків. Однак, насправді кількість постраждалих може бути в 10 разів більшою.
Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко зазначила, статистика може повністю не відображати реальну кількість постраждалих від сексуального насильства, повʼязаного з конфліктом.
"Дійсно, статистика, яку ми маємо, правоохоронні органи – це верхівка айсберга. Так само статистика соціальних служб, громадських організацій. І ми розуміємо, що за кожним ідентифікованим випадком стоїть мінімум 10, про яких ніхто не знає, про які мовчать", – додала Катерина Левченко.
рф системно порушує права людини, влаштовує катування і сексуальне насильство на окупованих територіях - представниця Коордштабу з питань поводження з військовополоненими04.04.24, 14:22 • 23665 переглядiв