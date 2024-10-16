Война с рф: количество жертв сексуального насилия в Украине может быть в 10 раз больше

Количество пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом, может быть в 10 раз больше официальной статистики. Об этом шла речь во время во время брифинга в Медиацентре Украина, передает УНН.

По данным Офиса Генерального прокурора на сегодня известно о 322 потерпевших, которые согласились участвовать в уголовных производствах, и заявлять о совершенном в отношении них сексуальном насилии, связанном с конфликтом. Сейчас это 207 женщин и 115 мужчин. Однако, на самом деле количество пострадавших может быть в 10 раз больше.

Правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко отметила, что статистика может полностью не отражать реальное количество пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом.

«Действительно, статистика, которую мы имеем, правоохранительные органы - это верхушка айсберга. Так же статистика социальных служб, общественных организаций. И мы понимаем, что за каждым идентифицированным случаем стоит минимум 10, о которых никто не знает, о которых молчат», - добавила Екатерина Левченко.

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