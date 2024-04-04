рф системно нарушает права человека, устраивает пытки и сексуальное насилие на оккупированных территориях - представитель Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными

В течение всего времени российские захватчики систематически нарушают права человека на оккупированных территориях, - пытают, совершают сексуальное насилие, организуют похищение тысяч детей из Украины и депортируют целые семьи.

Об этом сказала представитель Координационного штаба Виктория Цымбалюк во время обсуждения доклада Верховного комиссара по правам человека по ситуации в Украине.

Детали

В своем выступлении представитель Координационного штаба Виктория Цимбалюк напомнила международному сообществу о длительной вооруженной агрессии России против Украины, которая продолжается уже более десяти лет.

В течение этого времени страна-агрессор систематически нарушает права человека, осуществляет пытки и сексуальное насилие на оккупированных территориях. российские власти организует похищение тысяч детей из Украины и депортирует целые семьи. россия удерживает украинских военнопленных и гражданских лиц в нечеловеческих условиях.

Все механизмы мониторинга прав человека пришли к общему выводу: террор, который осуществляют российские власти в отношении украинцев, имеет массовый и системный характер, что также было подтверждено в последнем отчете Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), который заявил, что "россия на оккупированных территориях создала удушающий климат страха, совершения широкомасштабных нарушений международного гуманитарного права, пытаясь консолидировать свой контроль над гражданским населением".

Представительница Координационного штаба отметила активизацию следующей фазы московского механизма ОБСЕ, который получил мандат на проверку произвольных задержаний граждан Украины Россией. Она использовала китайскую пословицу "Месть Неба медленная, но верная", на которую сослался президент Международного уголовного суда, для подчеркивания того, что справедливость может быть медленной, но неумолимой.

Напомним,

российские спецслужбы пытаются узнать персональные данные у семей военнопленных и пропавших без вести, обещая "помочь" найти их близких.

Сотни украинских детей, похищенных из Донецкой области, были помещены в детские учреждения в 15 регионах России, и по меньшей мере 285 из них попали в федеральный банк данных о детях-сиротах.