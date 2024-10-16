В Украине сообщили о подозрении 55 российским военным за сексуальное насилие

Сейчас Украина сообщила о подозрении 55 российским военным относительно сексуального насилия, совершенного в Украине. В частности, в отношении 34 военных рф дела уже направлены в суд, а пять - получили приговоры. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила руководитель Координационного центра поддержки потерпевших и свидетелей Офиса генерального прокурора Украины Вероника Плотникова, передает УНН.

«Сейчас мы имеем 55 сообщений о подозрении российским военным, которые совершали такие факты сексуального насилия. В отношении 34-х российских военных дела направлены в суд, и пять уже получили приговоры. Все эти процедуры происходят в режиме in absentia, в отсутствие обвиняемого, поскольку пока мы не имеем возможности получить доступ к российским военным. Но это крайне необходимая история для того, чтобы сам факт был признан, чтобы в дальнейшем такие преступные военные военные преступники не имели возможности избежать наказания как на национальном, так и на международном уровне», - сообщила Плотникова.

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