Задержали, якобы за сотрудничество с ВСУ и изнасиловали: установлена причастность солдат ВС РФ к насилию на Черниговщине
Киев • УНН
Трем российским военным объявлено подозрение в незаконном задержании и сексуальном насилии над гражданской женщиной в селе Ягодное. Оккупанты жестоко обращались с потерпевшей, обвиняя ее в сотрудничестве с ВСУ.
По данным правоохранителей, трое жителей республики Тыва рф, в начале марта 2022 года совершили незаконное задержание гражданской женщины в селе Ягодное, Черниговской области, и впоследствии отвели ее в дом, где совершили сексуальное насилие. Сейчас объявлено подозрения, но расследование еще продолжается.
Пишет УНН со ссылкой Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.
Детали
Следователи полиции Черниговщины под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры объявили трем военным оккупационной армии рф о подозрениях в нарушении законов и обычаев войны из-за установленных фактов жестокого обращения с мирной гражданкой Украины и совершения сексуального насилия над ней.
Следствие установило, что эти три жителя республики тыва российской федерации в начале марта 2022 года совершили незаконное задержание гражданской женщины, якобы подозревая ее в сотрудничестве с ВСУ.
В дальнейшем оккупанты отвели потерпевшую в один из домов в селе Ягодное, где подвергли ее жестокому обращению путем нанесения побоев, принудительного обнажения и сексуального насилия над ней.
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В дальнейшем, не удовлетворившись перечисленным, захватчики перевели женщину в «подвал смерти» в школе с. Ягодное. Там они выгнали из одного из помещений всех гражданских лиц, находившихся внутри, и повторили свои преступные действия в отношении потерпевшей.
Теперь следователи полиции Черниговщины по согласованию с прокурором Черниговской областной прокуратуры объявили всем трем русским оккупантам, в возрасте 37, 30 и 28 лет, о подозрениях в совершении криминальных правонарушений по ч. 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).
Досудебное расследование продолжается.
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