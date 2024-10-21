Задержали, якобы за сотрудничество с ВСУ и изнасиловали: установлена причастность солдат ВС РФ к насилию на Черниговщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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21 октября 2024, 15:04  •  6360 просмотра

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Трем российским военным объявлено подозрение в незаконном задержании и сексуальном насилии над гражданской женщиной в селе Ягодное. Оккупанты жестоко обращались с потерпевшей, обвиняя ее в сотрудничестве с ВСУ.

По данным правоохранителей, трое жителей республики Тыва рф, в начале марта 2022 года совершили незаконное задержание гражданской женщины в селе Ягодное, Черниговской области, и впоследствии отвели ее в дом, где совершили сексуальное насилие. Сейчас объявлено подозрения, но расследование еще продолжается.

Пишет УНН со ссылкой Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.

Детали

Следователи полиции Черниговщины под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры объявили трем военным оккупационной армии рф о подозрениях в нарушении законов и обычаев войны из-за установленных фактов жестокого обращения с мирной гражданкой Украины и совершения сексуального насилия над ней.

Следствие установило, что эти три жителя республики тыва российской федерации в начале марта 2022 года совершили незаконное задержание гражданской женщины, якобы подозревая ее в сотрудничестве с ВСУ.

В дальнейшем оккупанты отвели потерпевшую в один из домов в селе Ягодное, где подвергли ее жестокому обращению путем нанесения побоев, принудительного обнажения и сексуального насилия над ней.

В Украине сообщили о подозрении 55 российским военным за сексуальное насилие16 октября 2024, 12:32 • 12033 просмотра

В дальнейшем, не удовлетворившись перечисленным, захватчики перевели женщину в «подвал смерти» в школе с. Ягодное. Там они выгнали из одного из помещений всех гражданских лиц, находившихся внутри, и повторили свои преступные действия в отношении потерпевшей.

Теперь следователи полиции Черниговщины по согласованию с прокурором Черниговской областной прокуратуры объявили всем трем русским оккупантам, в возрасте 37, 30 и 28 лет, о подозрениях в совершении криминальных правонарушений по ч. 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Досудебное расследование продолжается.

Ворвался на территорию домовладения, запугал и изнасиловал женщину: идентифицирован боевик "днр"28 июня 2024, 13:45 • 20041 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаКриминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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