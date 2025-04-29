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Нью-Йорк Таймс

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Осуждены два российских оккупанта, которые изнасиловали беременную женщину в Киевской области и издевались над гражданскими

Киев • УНН

 • 3246 просмотра

Двое российских танкистов признаны виновными в изнасиловании беременной женщины в Киевской области в марте 2022 года. Они били и издевались над местным жителем, потерпевшая потеряла ребенка.

Осуждены два российских оккупанта, которые изнасиловали беременную женщину в Киевской области и издевались над гражданскими

Двух танкистов вс рф признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны, которые весной 2022 года в Киевской области совершали насильственные действия сексуального характера в отношении беременной женщины, а также били и издевались над местным жителем.

Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

За жестокое обращение с гражданскими и изнасилование беременной женщины в Киевской области осуждены два российских оккупанта. По данным следствия, военнослужащие 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии центрального военного округа вс рф. военнослужащих вс рф в марте 2022 года, во время оккупации одного из поселков в Киевской области, совершали военные преступления.

Следствием доказано, что осужденные российские оккупанты совместно с еще одним военнослужащим вс рф совершили насильственные действия сексуального характера в отношении беременной женщины. При этом они били и душили ее. В результате изнасилования потерпевшая потеряла ребенка.  

Также осужденные вместе с другими военными незаконно лишили свободы местного жителя. 

Во время захвата мужчины в заложники произвели выстрелы в его направлении, а затем под прицелом автомата избили и связали руки. В дальнейшем принуждали к физическому труду. Чтобы предотвратить побег, каждую ночь привязывали к батарее отопления в доме или содержали в погребе.

- информирует прокуратура. 

Потерпевшему удалось бежать через четверо суток - это произошло во время обстрела позиций врага.

Кроме того, трое мирных жителей подверглись со стороны осужденных физическому и психологическому насилию. Их запугивали, под угрозой применения огнестрельного оружия - ограбили.

Напомним

Трем российским военным объявлено подозрение в незаконном задержании и сексуальном насилии над гражданской женщиной в селе Ягодное. Оккупанты жестоко обращались с потерпевшей, обвиняя ее в сотрудничестве с ВСУ.

Российский пропагандист и агент ФСБ Сергей Лебедев, руководивший российскими ракетными ударами по украинским городам и распространявший дезинформацию на кремлевских телеканалах, был заочно приговорен украинским судом к 15 годам лишения свободы за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Бывший министр информации АР Крым, который присоединился к оккупантам в 2014 году, приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он признан виновным в государственной измене.

Игорь Тележников

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