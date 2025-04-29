Осуждены два российских оккупанта, которые изнасиловали беременную женщину в Киевской области и издевались над гражданскими

Двух танкистов вс рф признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны, которые весной 2022 года в Киевской области совершали насильственные действия сексуального характера в отношении беременной женщины, а также били и издевались над местным жителем.

Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

За жестокое обращение с гражданскими и изнасилование беременной женщины в Киевской области осуждены два российских оккупанта. По данным следствия, военнослужащие 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии центрального военного округа вс рф. военнослужащих вс рф в марте 2022 года, во время оккупации одного из поселков в Киевской области, совершали военные преступления.

Следствием доказано, что осужденные российские оккупанты совместно с еще одним военнослужащим вс рф совершили насильственные действия сексуального характера в отношении беременной женщины. При этом они били и душили ее. В результате изнасилования потерпевшая потеряла ребенка.

Также осужденные вместе с другими военными незаконно лишили свободы местного жителя.

Во время захвата мужчины в заложники произвели выстрелы в его направлении, а затем под прицелом автомата избили и связали руки. В дальнейшем принуждали к физическому труду. Чтобы предотвратить побег, каждую ночь привязывали к батарее отопления в доме или содержали в погребе.