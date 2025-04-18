Екс-міністра інформації окупованого Криму засуджено до 13 років за держзраду
Київ • УНН
Колишнього міністра інформації АР Крим, який приєднався до окупантів у 2014 році, засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він визнаний винним у державній зраді.
Колишнього депутата Сімферопольської міської ради VI скликання, ексміністра інформації та масових комунікацій АР Крим засуджено до 13 років тюрми.
Передає УНН із посиланням на Прокуратуру Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Деталі
Ексміністра з Криму, який у 2014 році приєднався до окупантів рф, визнано винним у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України) та засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори у суді довели, що у червні 2014 року, ексдепутат Сімферопольської міської ради VI скликання наказом "в. о. голови Республіки Крим" С. Аксьонова був призначений на посаду "заступника Голови Ради міністрів Республіки Крим – міністра внутрішньої політики інформації та зв’язку", яку обіймав до 2018 року.
На своїй посаді "міністр" здійснював формування та стандартизацію політики півострова у сфері медіа, масових комунікацій, теле- і радіомовлення, видавничої діяльності та поштового зв'язку згідно з інтересами країни-окупанта.
Виконуючи свої повноваження, засуджений забезпечував виконання рішень окупаційної влади, спрямованих на "адаптацію" інформаційного простору півострова до законодавства рф і активне поширення російської пропаганди в медіапросторі Криму. Посадовець також надавав допомогу представникам держави-агресора у здійсненні підривної діяльності проти України.
За даними ЗМІ мова може йти про Дмитра Полонського.
Нагадаємо
Україна заочно засудила дев'ятьох колишніх кримських суддів до 12-15 років позбавлення волі за державну зраду після того, як вони зрадили присязі та почали працювати в російських судах після окупації Криму.