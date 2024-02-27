В Україні за держзраду заочно засудили дев'ять суддів з окупованого Криму
Київ • УНН
Україна заочно засудила дев'ятьох колишніх кримських суддів до 12-15 років позбавлення волі за державну зраду після того, як вони зрадили присязі та почали працювати в російських судах після окупації Криму.
В Україні заочно судили дев'ятьох суддів з Криму, які зрадили присягу та після окупації півострова почали працювати на рф. Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим та міста Севастополя, пише УНН.
Деталі
За публічного обвинувачення прокуратури автономії вироки отримали 9 окупаційних суддів, які зрадили Україну. Таким чином, одна із "служителів Феміди" отримала 15 років позбавлення волі, четверо – 13 та інші четверо – 12 років. Усіх їх визнано у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)
Зазначається, що прокурори довели, що після окупації півострова "судді" зрадили Присязі на вірність народу України та перейшли працювати до окупаційних судів.
До 10 років за ґратами засудили експравоохоронця, який працював на росіян під час окупації Херсонщини15.02.24, 12:29 • 25301 перегляд
Доповнення
Йдеться про Верховний суд Республіки Крим, Севастопольський та Євпаторійський міські суди Республіки Крим, Залізничний районний суд міста Сімферополя, Нижньогірський районний суд Республіки Крим, Господарський суд міста Севастополя, Арбітражний суд Республіки Крим.
Правоохоронці з'ясували, що своїми діями та рішеннями засуджені сприяли становленню та зміцненню окупаційної судової влади на півострові, а також надавали допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України.
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Громадянина росії, який проживає в Сумській області, засуджено до 10 років позбавлення волі за передачу окупантам координат укріплень і позицій українських військових.