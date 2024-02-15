До 10 років за ґратами засудили експравоохоронця, який працював на росіян під час окупації Херсонщини
Київ • УНН
У Херсоні колишнього співробітника правоохоронних органів засудили до 10 років позбавлення волі за перехід на бік російських сил під час окупації та добровільний вступ до незаконного правоохоронного органу.
Експравоохоронець, який під час окупації Херсонщини перейшов на бік росіян отримав 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.
Деталі
Після захоплення Херсону колишній правоохоронець залишився у місті та добровільно влаштувався до незаконного створеного владою рф правоохоронного органу.
Він брав участь в охороні стратегічно важливих інфраструктурних об’єктів. Після звільнення міста чоловік був затриманий та взятий судом під варту.
Спочатку суд першої інстанції визнав його винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років з конфіскацією майна. Згодом апеляційний суд залишив без змін вирок першої судової інстанції
Харків’янина засуджено до 15 років увʼязнення: допомагав ворогу знеструмити енергосистему України14.02.24, 17:12 • 22985 переглядiв
Нагадаємо
Правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді киянину, який шпигував за підрозділами Сил оборони та хотів влаштуватися на оборонний завод. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.