К 10 годам за решеткой приговорили экс-правоохранителя, который работал на россиян во время оккупации Херсонщины

Экс-правоохранитель, который во время оккупации Херсонщины перешел на сторону россиян получил 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Детали

После захвата Херсона бывший милиционер остался в городе и добровольно устроился в незаконно созданный властями рф правоохранительный орган.

Он участвовал в охране стратегически важных инфраструктурных объектов. После освобождения города мужчина был задержан и взят судом под стражу.

Сначала суд первой инстанции признал его виновным в коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с конфискацией имущества. Впоследствии апелляционный суд оставил без изменений приговор первой судебной инстанции - резюмировали в ГБР.

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Напомним

Правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене киевлянину, который шпионил за подразделениями Сил обороны и хотел устроиться на оборонный завод. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.