Харьковчанин приговорен к 15 годам заключения: помогал врагу обесточить энергосистему Украины

К 15 годам заключения приговорен харьковчанин, который помогал врагу обесточить энергосистему Украины. Он передавал информацию о работе объединенной энергетической системы и уязвимых мест энергетического комплекса государства. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Прокуроры доказали, что в апреле 2023 года харьковчанин, который в то время работал в региональном подразделении "Укрэнерго", продолжил поддерживать дружеские связи со своим бывшим коллегой, который живет в оккупированном г. Счастье Луганской области. Именно он имел роль "связного" между харьковчанином и представителями рф.

Имея полный доступ к рабочей базе данных, харьковчанин передавал своему экс-коллеге информацию о работе объединенной энергетической системы Украины и уязвимых местах энергетического комплекса государства, - говорится в сообщении.

После получения необходимых данных об украинских АЭС, ТЭС и ТЭЦ житель Луганщины передавал их представителям рф. Предоставленная информация была необходима оккупантам для планирования ракетных ударов с целью вывода из строя электроэнергетического комплекса Украины.

Правоохранители задержали мужчину в июне 2023 года.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал гражданина виновным в государственной измене ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины (Уголовный кодекс Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним

Правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене киевлянину, который шпионил за подразделениями Сил обороны и хотел устроиться на оборонный завод. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.