Киянин здавав ворогу місця дислокації ЗСУ та намагався влаштуватись на оборонний завод
Київ • УНН
Житель Києва здавав російській розвідці місця розташування українських військових об'єктів та намагався проникнути на оборонний завод. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.
Правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді киянину, який шпигував за підрозділами Сил оборони та хотів влаштуватися на оборонний завод. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора та СБУ.
Деталі
За даними слідства, передусім фігурант намагався виявити і передати агресору локації запасних командних пунктів Третьої штурмової бригади та штабу Сухопутних військ ЗСУ.
За грошову винагороду, використовуючи месенджер Телеграм, він передавав представникам спецслужб держави-агресора інформацію про розміщення військових об’єктів в столиці для подальшого завдання по ним ракетних обстрілів.
Також він "зливав" окупантам координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці.
За даними кіберфахівців СБУ, у його "звітах" до фсб проходила інформація як про електропідстанції та магістральні лінії електропередач, так і про котельні КП "Київтеплоенерго".
Крім того, він мав інформувати ворога про місця можливого зберігання і ремонту військової техніки, наслідки обстрілів та уражень ворогом будівель у м. Києві.
За вказівкою російської спецслужби чоловік намагався влаштуватися до оборонного заводу у столичному регіоні.
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Доповнення
Затриманим є 52-річний житель столиці, якого восени 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник фсб. Щоб виявити локації потенційних цілей для ворога, зрадник обходив вулиці Києва та його околиці й приховано фотографував "потрібні" об’єкти.
Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
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