Киевлянин сдавал врагу места дислокации ВСУ и пытался устроиться на оборонный завод
Киев • УНН
Житель Киева сдавал российской разведке места расположения украинских военных объектов и пытался проникнуть на оборонный завод. Теперь ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.
Правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене киевлянину, который шпионил за подразделениями Сил обороны и хотел устроиться на оборонный завод. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора и СБУ.
Детали
По данным следствия, прежде всего фигурант пытался выявить и передать агрессору локации запасных командных пунктов Третьей штурмовой бригады и штаба Сухопутных войск ВСУ.
За денежное вознаграждение, используя мессенджер Телеграмм, он передавал представителям спецслужб государства-агрессора информацию о размещении военных объектов в столице для дальнейшего нанесения по ним ракетных обстрелов.
Также он "сливал" оккупантам координаты ключевых энерго- и теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают светом и отоплением большую часть гражданской инфраструктуры столицы.
По данным киберспециалистов СБУ, в его "отчетах" в фсб проходила информация как об электроподстанциях и магистральных линиях электропередач, так и о котельных КП "Киевтеплоэнерго".
Кроме того, он должен был информировать врага о местах возможного хранения и ремонта военной техники, последствиях обстрелов и поражений врагом зданий в г. Киеве.
По указанию российской спецслужбы мужчина пытался устроиться на оборонный завод в столичном регионе.
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Дополнение
Задержанным является 52-летний житель столицы, которого осенью 2023 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб. Чтобы выявить локации потенциальных целей для врага, предатель обходил улицы Киева и его окрестности и скрыто фотографировал "нужные" объекты.
Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
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