Киевлянин сдавал врагу места дислокации ВСУ и пытался устроиться на оборонный завод

Правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене киевлянину, который шпионил за подразделениями Сил обороны и хотел устроиться на оборонный завод. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора и СБУ.

Детали

По данным следствия, прежде всего фигурант пытался выявить и передать агрессору локации запасных командных пунктов Третьей штурмовой бригады и штаба Сухопутных войск ВСУ.

За денежное вознаграждение, используя мессенджер Телеграмм, он передавал представителям спецслужб государства-агрессора информацию о размещении военных объектов в столице для дальнейшего нанесения по ним ракетных обстрелов.

Также он "сливал" оккупантам координаты ключевых энерго- и теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают светом и отоплением большую часть гражданской инфраструктуры столицы.

По данным киберспециалистов СБУ, в его "отчетах" в фсб проходила информация как об электроподстанциях и магистральных линиях электропередач, так и о котельных КП "Киевтеплоэнерго".

Кроме того, он должен был информировать врага о местах возможного хранения и ремонта военной техники, последствиях обстрелов и поражений врагом зданий в г. Киеве.

По указанию российской спецслужбы мужчина пытался устроиться на оборонный завод в столичном регионе.

15 лет за решеткой получил отставной полковник, который сдавал "вагнеровцам" дислокацию военных объектов

Дополнение

Задержанным является 52-летний житель столицы, которого осенью 2023 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб. Чтобы выявить локации потенциальных целей для врага, предатель обходил улицы Киева и его окрестности и скрыто фотографировал "нужные" объекты.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Шпионил за боевыми самолетами ВСУ на Кировоградщине: СБУ задержала вражеского информатора