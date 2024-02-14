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Харків’янина засуджено до 15 років увʼязнення: допомагав ворогу знеструмити енергосистему України

Харків’янина засуджено до 15 років увʼязнення: допомагав ворогу знеструмити енергосистему України

Київ • УНН

 • 22985 перегляди

Мешканця Харкова засудили до 15 років ув'язнення за те, що він передавав представникам рф інформацію про електромережі України, допомагаючи ворогу вивести з ладу електроенергетичний сектор країни.

До 15 років увʼязнення засуджено харків’янина, який допомагав ворогу знеструмити енергосистему України. Він передавав інформацію про роботу об’єднаної енергетичної системи та найуразливіших місць енергетичного комплексу держави. Про це повідомляєОфіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Прокурори довели, що у квітні 2023 року харків‘янин, який на той час працював в регіональному підрозділі "Укренерго", продовжив підтримувати дружні зв‘язки зі своїм колишнім колегою, який мешкає в окупованому м. Щастя Луганської області. Саме він мав роль "зв’язного" між харків’янином та представниками рф.

Маючи повний доступ до робочої бази даних, харків’янин передавав своєму ексколезі інформацію про роботу об’єднаної енергетичної системи України та найуразливіших місць енергетичного комплексу держави,

- йдеться у повідомленні.

Після отримання необхідних даних про українські АЕС, ТЕС та ТЕЦ мешканець Луганщини передавав їх представникам рф.Надана інформація була необхідна окупантам для планування ракетних ударів з метою виведення з ладу електроенергетичного комплексу України.

Правоохоронці затримали чоловіка в червні 2023 року.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянина винним у державній зраді ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України (Кримінальний кодекс України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо

Правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді киянину, який шпигував за підрозділами Сил оборони та хотів влаштуватися на оборонний завод. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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