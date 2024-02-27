В Украине за госизмену заочно осудили девять судей из оккупированного Крыма

В Украине заочно судили девять судей из Крыма, которые изменили присяге и после оккупации полуострова начали работать на рф. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым и города Севастополя, пишет УНН.

Детали

По публичному обвинению прокуратуры автономии приговоры получили 9 оккупационных судей, которые предали Украину. Таким образом, одна из "служителей Фемиды" получила 15 лет лишения свободы, четверо - 13 и другие четверо - 12 лет. Все они признаны в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины) - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что прокуроры доказали, что после оккупации полуострова "судьи" изменили Присяге на верность народу Украины и перешли работать в оккупационные суды.

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Дополнение

Речь идет о Верховном суде Республики Крым, Севастопольском и Евпаторийском городских судах Республики Крым, Железнодорожном районном суде города Симферополя, Нижнегорском районном суде Республики Крым, Хозяйственном суде города Севастополя, Арбитражном суде Республики Крым.

Правоохранители выяснили, что своими действиями и решениями осужденные способствовали становлению и укреплению оккупационной судебной власти на полуострове, а также оказывали помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины.

Напомним

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