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Сумчанина, який зливав окупантам позиції ЗСУ, засудили до 10 років в’язниці

Сумчанина, який зливав окупантам позиції ЗСУ, засудили до 10 років в’язниці

Київ • УНН

 • 28475 перегляди

Громадянина Росії, який проживає в Сумській області, засуджено до 10 років позбавлення волі за передачу окупантам координат укріплень і позицій українських військових.

Жителя Сумщини, який є громадянином Росії, засудили до 10 років тюрми за те, що він надав окупантами координати фортифікаційних споруд на прикордонній території та зливав ворогу позиції ЗСУ. Про це повідомили у сумській обласній прокуратурі, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що громадянина російської федерації визнано винним у несанкціонованому наданні співробітнику прикордонної служби ворога інформації про розміщення ЗСУ.

За вироком Краснопільського районного суду 15 лютого 2024 року його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що обвинувачений, тривалий час проживаючи в одному з прикордонних сіл Сумського району, в лютому 2023 року незаконно перетнув кордон з росією, де був зупинений співробітниками прикордонної служби окупантів. Спілкуючись з рашистами, чоловік розповів їм про місця базування підрозділів ЗСУ на прикордонній території. Більш того, він наочно продемонстрував на електронному планшеті, де знаходяться позиції українських захисників, координати фортифікаційних споруд та блок-постів

йдеться у повідомленні.

Доповнення

Під час обшуку в чоловіка виявили та вилучили заборонену в Україні символіку тоталітарних режимів, мобільні телефони. На вирок суду він чекав під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області.

До 10 років за ґратами засудили експравоохоронця, який працював на росіян під час окупації Херсонщини15.02.24, 12:29 • 25299 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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