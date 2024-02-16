Сумчанина, який зливав окупантам позиції ЗСУ, засудили до 10 років в’язниці

Жителя Сумщини, який є громадянином Росії, засудили до 10 років тюрми за те, що він надав окупантами координати фортифікаційних споруд на прикордонній території та зливав ворогу позиції ЗСУ. Про це повідомили у сумській обласній прокуратурі, передає УНН.

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Зазначається, що громадянина російської федерації визнано винним у несанкціонованому наданні співробітнику прикордонної служби ворога інформації про розміщення ЗСУ.

За вироком Краснопільського районного суду 15 лютого 2024 року його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що обвинувачений, тривалий час проживаючи в одному з прикордонних сіл Сумського району, в лютому 2023 року незаконно перетнув кордон з росією, де був зупинений співробітниками прикордонної служби окупантів. Спілкуючись з рашистами, чоловік розповів їм про місця базування підрозділів ЗСУ на прикордонній території. Більш того, він наочно продемонстрував на електронному планшеті, де знаходяться позиції українських захисників, координати фортифікаційних споруд та блок-постів