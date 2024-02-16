Сумчанина, который сливал оккупантам позиции ВСУ, приговорили к 10 годам тюрьмы
Гражданин России, проживающий в Сумской области, приговорен к 10 годам лишения свободы за передачу оккупантам координат укреплений и позиций украинских военных.
Сумщина: россияне обстреляли семь громад области
Россияне 16 раз обстреляли жителей семи общин вдоль границы Сумской области Украины, вызвав 74 взрыва.
В Перу на день св. Валентина полицейский переоделся в медведя, чтобы задержать наркоторговку
Перуанский полицейский переоделся медведем и выманил женщину-наркоторговца на улицу воздушными шариками и любовным письмом, чтобы арестовать ее и изъять более 1000 пакетов с наркотиками в ее доме.
Зеленский заявил о новых заменах в Силах обороны Украины
Зеленский объявил о новых назначениях на руководящие должности в украинской армии. И отметил, что уже подписал соответствующие указы.
Зеленский прокомментировал инцидент с рассыпанным украинским зерном на границе с Польшей
Президент Зеленский поручил Премьер-министру Украины срочно встретиться со своим польским коллегой, чтобы обсудить инцидент, когда украинское зерно рассыпалось на границе, и как предотвратить будущие опасные конфликты.
Bloomberg: США хотят отказаться от программы засекреченного военного спутника
США решили отказаться от засекреченной военной спутниковой программы из-за роста расходов и трудностей с разработкой полезной нагрузки.
Соотношение сил под Авдеевкой 1:7 - пресс-офицер 3-й ОШБр
По словам пресс-офицера 3-й бригады, соотношение украинских и российских сил под Авдеевкой составляет 1:7, при этом напряженная ситуация требует от украинских подразделений действовать в сложных форматах обороны на 360 градусов.
Зеленский обсудил с Советом предпринимателей поддержку бизнеса в условиях войны
Президент Зеленский встретился с представителями Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения, чтобы обсудить сохранение предпринимательского потенциала и экономического роста Украины в условиях войны.
Встретится с Шольцем и Макроном и выступит на Мюнхенской конференции: Зеленский заявил, что уже на пути
Президент Зеленский отбыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где встретится с партнерами и подпишет новые соглашения для укрепления архитектуры безопасности Украины.
Байден дал указание наладить прямой диалог с Россией по ее противоспутниковой разработке
Байден поручил вести прямой диалог с Россией по разработке ею противоспутникового оружия, которое, по предупреждению Конгресса, представляет угрозу национальной безопасности США.