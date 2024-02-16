Сумчанина, который сливал оккупантам позиции ВСУ, приговорили к 10 годам тюрьмы

Жителя Сумщины, который является гражданином России, приговорили к 10 годам тюрьмы за то, что он предоставил оккупантами координаты фортификационных сооружений на приграничной территории и сливал врагу позиции ВСУ. Об этом сообщили в сумской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

Отмечается, что гражданин российской федерации признан виновным в несанкционированном предоставлении сотруднику пограничной службы врага информации о размещении ВСУ.

По приговору Краснопольского районного суда 15 февраля 2024 года он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Прокурор в суде доказал, что обвиняемый, длительное время проживая в одном из приграничных сел Сумского района, в феврале 2023 года незаконно пересек границу с Россией, где был остановлен сотрудниками пограничной службы оккупантов. Общаясь с рашистами, мужчина рассказал им о местах базирования подразделений ВСУ на приграничной территории. Более того, он наглядно продемонстрировал на электронном планшете, где находятся позиции украинских защитников, координаты фортификационных сооружений и блок-постов говорится в сообщении.

Дополнение

Во время обыска у мужчины обнаружили и изъяли запрещенную в Украине символику тоталитарных режимов, мобильные телефоны. Приговора суда он ждал под стражей.

Досудебное расследование осуществлялось следователями Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

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