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Financial Times

Экс-министра информации оккупированного Крыма приговорили к 13 годам за госизмену

Киев • УНН

 • 2096 просмотра

Бывшего министра информации АР Крым, который присоединился к оккупантам в 2014 году, приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он признан виновным в государственной измене.

Экс-министра информации оккупированного Крыма приговорили к 13 годам за госизмену

Бывший депутат Симферопольского городского совета VI созыва, экс-министр информации и массовых коммуникаций АР Крым приговорен к 13 годам тюрьмы.

Передает УНН со ссылкой на Прокуратуру Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Детали

Экс-министр из Крыма, который в 2014 году присоединился к оккупантам россии, признан виновным в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры в суде доказали, что в июне 2014 года, экс-депутат Симферопольского городского совета VI созыва приказом "и. о. председателя Республики Крым" С. Аксенова был назначен на должность "заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра внутренней политики информации и связи", которую занимал до 2018 года.

На своей должности "министр" осуществлял формирование и стандартизацию политики полуострова в сфере медиа, массовых коммуникаций, теле- и радиовещания, издательской деятельности и почтовой связи в соответствии с интересами страны-оккупанта.

Выполняя свои полномочия, осужденный обеспечивал выполнение решений оккупационных властей, направленных на "адаптацию" информационного пространства полуострова к законодательству рф и активное распространение российской пропаганды в медиапространстве Крыма. Чиновник также оказывал помощь представителям государства-агрессора в осуществлении подрывной деятельности против Украины.

По данным СМИ речь может идти о Дмитрии Полонском.

Напомним

Украина заочно приговорила девять бывших крымских судей к 12-15 годам лишения свободы за государственную измену после того, как они предали присягу и начали работать в российских судах после оккупации Крыма.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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