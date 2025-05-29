В Николаевской области задержали мужчину за изнасилование односельчанки: подробности

$41.680.11
47.310.02
ukenru
Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным
28 мая, 17:16 • 15533 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 46503 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 68702 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

28 мая, 12:12 • 116353 просмотра

Генштаб подтвердил поражение важных объектов российского ВПК в подмосковье и ивановской области

28 мая, 10:11 • 83584 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
28 мая, 09:43 • 87678 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
28 мая, 07:55 • 163546 просмотра

Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"

Эксклюзив
28 мая, 06:00 • 71339 просмотра

Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет

28 мая, 05:00 • 173839 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

Эксклюзив
27 мая, 13:16 • 222010 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.5м/с
91%
744мм
Популярные новости

Обвал ледника в Швейцарии частично похоронил целую деревню: один человек пропал без вести

28 мая, 17:05 • 6972 просмотра

Украина и Финляндия подписали ряд документов в сфере безопасности, энергетики и образования: что предусматривается

28 мая, 17:20 • 2562 просмотра

Укрзализныця назначила дополнительный поезд Ужгород – Киев на пиковые даты

28 мая, 17:36 • 3046 просмотра

Встреча в Берлине: Зеленский поблагодарил Штайнмайера за передачу систем ПВО и его патронат над Черниговской областью

28 мая, 17:45 • 3200 просмотра

Китайского парапланериста отнесло в восходящем потоке воздуха на рекордную высоту: невероятные видеокадры

28 мая, 17:58 • 5774 просмотра
публикации

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 96273 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 173839 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 185196 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 189881 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив

27 мая, 13:16 • 222010 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Фридрих Мерц

Франк-Вальтер Штайнмайер

Хакан Фидан

Петтери Орпо

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Киев

Берлин

Ватикан

Вашингтон

Белый дом

Реклама
УНН Lite

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 60678 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 122885 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 63396 просмотра

HBO официально представило актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону и Рона в новом сериале

27 мая, 16:05 • 67096 просмотра

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

27 мая, 09:48 • 133643 просмотра
Актуальное

Facebook

Телеграмма

Старлинк

Financial Times

YouTube

В Николаевской области задержали мужчину за изнасилование односельчанки: подробности

Киев • УНН

 • 296 просмотра

В Николаевской области задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 43-летней односельчанки. Инцидент произошел после совместного отдыха, злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

В Николаевской области задержали мужчину за изнасилование односельчанки: подробности

В Николаевской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в изнасиловании односельчанки. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение областного ГУ Нацполиции.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел в Александровской поселковой территориальной общине Вознесенского района. На спецлинию 102 обратилась местная жительница с заявлением о том, что ночью ее мать изнасиловал неизвестный.

Правоохранители установили, что накануне 43-летняя женщина вместе с фигурантом и их общим знакомым отдыхала в компании. После того, как знакомый ушел, злоумышленник остался с женщиной наедине и, применив физическую силу, изнасиловал ее

- говорится в сообщении.

Указывается, что следователи задержали 42-летнего фигуранта, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

"Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины "Изнасилование". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - отметили правоохранители.

Напомним

17 мая во временно оккупированном Бердянске Запорожской области нашли убитой 7-летнюю девочку. Ее тело нашли вблизи завода "Азовкабель" в районе лесополосы. По информации местных пабликов, перед смертью девочку могли изнасиловать, а после этого проломили голову.

Осуждены два российских оккупанта, которые изнасиловали беременную женщину в Киевской области и издевались над гражданскими29.04.25, 17:47 • 9163 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Николаевская область
Brent
$65.09
Bitcoin
$108,159.90
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,287.05
Ethereum
$2,712.77