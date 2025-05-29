В Николаевской области задержали мужчину за изнасилование односельчанки: подробности

В Николаевской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в изнасиловании односельчанки. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение областного ГУ Нацполиции.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел в Александровской поселковой территориальной общине Вознесенского района. На спецлинию 102 обратилась местная жительница с заявлением о том, что ночью ее мать изнасиловал неизвестный.

Правоохранители установили, что накануне 43-летняя женщина вместе с фигурантом и их общим знакомым отдыхала в компании. После того, как знакомый ушел, злоумышленник остался с женщиной наедине и, применив физическую силу, изнасиловал ее - говорится в сообщении.

Указывается, что следователи задержали 42-летнего фигуранта, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

"Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины "Изнасилование". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - отметили правоохранители.

Напомним

17 мая во временно оккупированном Бердянске Запорожской области нашли убитой 7-летнюю девочку. Ее тело нашли вблизи завода "Азовкабель" в районе лесополосы. По информации местных пабликов, перед смертью девочку могли изнасиловать, а после этого проломили голову.

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