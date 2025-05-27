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Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив
13:16 • 8978 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

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Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Київ • УНН

 • 9022 перегляди

У Дніпровському районі Києва відкрилася кав'ярня з поросятами, що викликало дискусії про експлуатацію тварин. Власники запевняють, що піклуються про тварин, але зоозахисники написали заяву у поліцію.

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

У соцмережах користувачі почали поширювати інформацію про заклад в Дніпровському районі Києва, де тримають малих поросят.  Думки юзерів розділилися: одні – пишуть гнівні коментарі про експлуатацію тварин та жорстоке поводження з ними, інші – схвалюють ідею відкриття контактної кав’ярні.

Кореспондентка УНН вирішила з’ясувати подробиці ситуації.

Деталі

Власники кав’ярні - Юлія та Денис Давиденко. Коли почалась повномасштабна війна, вони із дітьми і тваринами виїхали у Францію. Втім пізніше вирішили повернутися до України та втілити свою бізнес-ідею. 

У нас була кав’ярня, однак ми вирішили покращити бізнес і обрали дуже цікавий формат з Японії. Хотілося чогось позитивного, оскільки ми дуже любимо тварин, то розглядали варіанти кафе з котиками, з кроликами, як за кордоном, а потім зупинилися на поросятках. Такого в нас ще не було

- сказала Юлія.

Спершу на місці закладу з тваринами була просто кав’ярня із шоурумом одягу, але подружжя вирішило переформатувати її. Ідея принесла популярності бізнесу. 

До нас їдуть з усієї України. Ось позавчора до нас приїжджали хлопці з Запоріжжя. Це ми лише другий тиждень працюємо з поросятами

 - додав чоловік Юлії Денис.

За словами подружжя, популярність отримали після поширень у ТікТоці та Телеграм-каналах. 

Найцікавіше, що всі відгукуються позитивно. Кажуть, круто, але єдиний момент, що заклад розрахований на 10 осіб, приміщення вже треба більше. У нас у вихідні та в будні постійно стоять черги

- поділилася Юлія.

Також власниця наголосила, що платну зону з тваринами зробили навмисно, аби обмежити доступ до них, тому що заклад не позиціонує себе як контактний зоопарк. 

Це все ж простір, де молодь може прийти, випити каву, з'їсти смаколики, подивитись, провести час у такій атмосфері, де бігають пересадки, міні-піги. Тому є платний вхід

- додала вона.

Коментатори у соцмережах розділилися на два табори. Так, наприклад, Олена Церковна закликала звернути увагу на цю кав’ярню.

Всім хто підтримує експлуатацію тварин, має бути соромно. Переглянула відео-відгуки і не бачу можливості для свинок сховатися від відвідувачів, їх тупо обліплюють діти

- написала вона.

Інакше на відео закладу відгукнулася Анастасія Хрипкова. "Вау, яка милота. Я вже йду", - сказала в коментарях жінка.

Адель Діброва також потішилася тваринам у закладі.

Клас, які манюні, і це так близько їхати, взагалі супер. 250 грн це за вхід, вірно? Крім цих манюнь кава та смаколики є у вас?

- поцікавилася жінка.

Користувачка Яна Андрусенко запитала під цим же постом:

Коли вже люди перестануть експлуатувати тварин

Подружжя відповіло на коментарі стосовно нібито експлуатації тварин

По-перше, всі семеро поросят стоять на обліку епізоотолога Дніпровського району, державного лікаря. Вони зі щепленнями, мають необхідні документи. Це перші поросята в Києві, яких чіпували, зараз ми навіть робимо міжнародні документи, щоб вони у випадку погіршення ситуації в країні, могли з нами виїхати за кордон, як і наші собаки та коти

- розказав Денис.

Чоловік додав, що за тваринами ведеться ветеринарний нагляд, також буде співпраця із грумінг-салоном, які будуть доглядати за їх станом. У закладі працює зоо-няня, яка пояснює відвідувачам правила поводження з поросятами, контролює їх дотримання, а також обслуговує тваринок, вигуляючи на вулиці й приводячи до ладу.

У нас заборонено просто там бігти за поросятком, щоб взяти його погладити. У нас можна спілкуватися з поросятками тільки коли вони йдуть на контакт. Якщо ми бачимо по поросятках, що вони хочуть відпочити, ми перепрошуємо у наших відвідувачів і кажемо, що закінчуємо відвідування, це живі творинки, а не іграшки, і їм треба відпочити

- зазначив Денис. 

У коментарі УНН начальник відділу комунікацій поліції Києва Дмитро Грищенко заявив, що зоозахисники дійсно зверталися до правоохоронців із подібною заявою, наразі тривають необхідні перевірки.

Було звернення, заява зареєстрована, запит скерували до Держпродспоживслужби

- сказав Дмитро Грищенко.

УНН продовжує відслідковувати ситуацію.

Нагадаємо

39-річний п'яний житель Дніпровського району Києва схопив сусідську собаку, підняв її та кинув з висоти на асфальт, завдавши собаці тілесних ушкоджень, незважаючи на спроби співмешканця зупинити його, за жорстоке поводження з тваринами йому загрожує до 8 років ув'язнення.

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Яна Соколівська

Яна Соколівська

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