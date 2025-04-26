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У зоопарку Філадельфії вперше показали дитинчат гігантської черепахи, яка стала мамою у 100 років

Київ • УНН

 • 1290 перегляди

У Філадельфії вперше показали чотирьох дитинчат західних галапагоських черепах Санта-Крус, народжених у 100-річної Моммі. Це сталося вперше за 150 років історії зоопарку.

У зоопарку Філадельфії вперше показали дитинчат гігантської черепахи, яка стала мамою у 100 років

У зоопарку Філадельфії у США вперше публічно представили чотирьох дитинчат черепах, що знаходяться під загрозою зникнення, - перших у 100-річної черепахи на ім’я Моммі, пише УНН з посиланням на Live Science.

Деталі

Моммі належить до підвиду західних галапагоських черепах Санта-Крус (Chelonoidis niger porteri). Точний вік черепахи невідомий, але в зоопарку вона живе вже понад 90 років, а її вік оцінюють приблизно в 100 років. Це перший випадок у 150-річній історії зоопарку, коли вдалося вивести потомство західної галапагоської черепахи Санта-Крус. У США таких черепах утримується менше ніж 50 особин, а в дикій природі, на Галапагоських островах, вони знаходяться під критичною загрозою зникнення. Їх залишилось лише кілька тисяч. У середу, 23 квітня, зоопарк урочисто представив чотирьох самок-черепашенят, приурочивши подію до 93-ї річниці прибуття Моммі до зоопарку. Пресслужба зоопарку з радістю повідомила у Facebook: "Вони нарешті тут!".

Додамо

Західні галапагоські черепахи Санта-Крус є підвидом галапагоської черепахи, яка є найбільшим видом черепах на Землі. Самці можуть сягати до 1,8 метра завдовжки і важити до 260 кілограмів.

Народження дитинчат Моммі є частиною програми розведення в неволі в зоопарках США, спрямованої на захист галапагоських черепах західного Санта-Крус. Для Моммі це перший виводок, тож вона вперше передала свої гени наступному поколінню.

За словами науковців, ці маленькі черепахи мають всі шанси на довге життя. Один із представників виду прожив до 171 року, і після досягнення зрілості ці тварини здатні розмножуватися до глибокої старості.   

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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