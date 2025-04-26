В зоопарке Филадельфии впервые показали детенышей гигантской черепахи, которая стала мамой в 100 лет

В зоопарке Филадельфии в США впервые публично представили четырех детенышей черепах, находящихся под угрозой исчезновения, - первых у 100-летней черепахи по имени Момми, пишет УНН со ссылкой на Live Science.

Детали

Момми принадлежит к подвиду западных галапагосских черепах Санта-Крус (Chelonoidis niger porteri). Точный возраст черепахи неизвестен, но в зоопарке она живет уже более 90 лет, а ее возраст оценивают примерно в 100 лет. Это первый случай в 150-летней истории зоопарка, когда удалось вывести потомство западной галапагосской черепахи Санта-Крус.

В США таких черепах содержится менее 50 особей, а в дикой природе, на Галапагосских островах, они находятся под критической угрозой исчезновения. Их осталось всего несколько тысяч.

В среду, 23 апреля, зоопарк торжественно представил четырех самок-черепашек, приурочив событие к 93-й годовщине прибытия Момми в зоопарк. Пресс-служба зоопарка с радостью сообщила в Facebook: "Они наконец-то здесь!".

Добавим

Западные галапагосские черепахи Санта-Крус являются подвидом галапагосской черепахи, которая является самым крупным видом черепах на Земле. Самцы могут достигать до 1,8 метра в длину и весить до 260 килограммов.

Рождение детенышей Момми является частью программы разведения в неволе в зоопарках США, направленной на защиту галапагосских черепах западного Санта-Крус. Для Момми это первый выводок, поэтому она впервые передала свои гены следующему поколению.

По словам ученых, у этих маленьких черепах есть все шансы на долгую жизнь. Один из представителей вида прожил до 171 года, и после достижения зрелости эти животные способны размножаться до глубокой старости.