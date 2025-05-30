Gerry Weber закрывает все магазины в Германии из-за банкротства

$41.530.06
46.800.27
ukenru
В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом
Эксклюзив
13:21 • 9436 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
11:54 • 21516 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
11:01 • 22926 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

10:40 • 27451 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
30 мая, 08:52 • 41154 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

30 мая, 07:41 • 44003 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 06:54 • 27532 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 28115 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 152792 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 164478 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4м/с
76%
748мм
Популярные новости

Обвал ледника в Швейцарии актуализировал риски изменения климата: тенденция глобальная и уже необратима - AP

30 мая, 06:05 • 10731 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 26011 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 26068 просмотра

Стычка между местными и представителями ТЦК в Каменце-Подольском: в центре комплектования вышли с новым заявлением

30 мая, 09:00 • 15301 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

12:00 • 19427 просмотра
публикации

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

14:15 • 10281 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

13:52 • 10808 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

12:00 • 20493 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

10:40 • 27399 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

30 мая, 08:52 • 41101 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Руслан Кравченко

Борис Писториус

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Киев

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

12:39 • 6810 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 26823 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 26733 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 118406 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 110948 просмотра
Актуальное

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Телеграмма

Gerry Weber закрывает все магазины в Германии из-за банкротства

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Немецкий бренд одежды Gerry Weber закрывает около 40 магазинов в Германии из-за банкротства. Бренд переходит к испанской компании Victrix, которая планирует перезапуск, также 8 магазинов откроются в Нидерландах.

Gerry Weber закрывает все магазины в Германии из-за банкротства

Немецкий производитель одежды Gerry Weber, который также работает во многих странах, испытывает финансовые трудности. Компания из Восточной Вестфалии закрывает все свои магазины в Германии. Но также речь идет о реорганизации, с открытием в Нидерландах и Испании.

Передает УНН со ссылкой на Tagesschau.

Детали

Gerry Weber закрывает все свои примерно 40 магазинов в Германии в связи с банкротством. В то же время СМИ сообщают, что бренд переходит к испанской компании, которая планирует перезапуститься под собственными структурами.

Испанская модная компания Victrix перебирает на себя немецкий бренд. Временный комитет кредиторов дал на это согласие.

- говорится в новости

Кроме того Gerry Weber перезапускается в Нидерландах - 8 магазинов снова должны открыться. 

Справка

В прошлом месяце Амстердамский суд объявил Gerry Weber банкротом. На то время сеть все еще имела 38 филиалов в Нидерландах.

Согласно заявлению, опубликованному в четверг, новый испанский владелец видит будущее в бренде Gerry Weber.

Кроме прав на бренд, они также приобрели ряд дизайнеров, которые отвечают за одежду Gerry Weber. Весенне-летняя коллекция этого года также вскоре снова будет доступна в вышеупомянутых магазинах

- передает NU.nl

Напомним

УНН ранее сообщал, что бренд моды Forever 21 во второй раз за шесть лет подал заявление о банкротстве. Причиной является уменьшение посетителей торговых центров и рост конкуренции онлайн-магазинов.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираФинансы
Испания
Германия
Нидерланды
Brent
$62.81
Bitcoin
$105,395.90
S&P 500
$5,897.93
Tesla
$361.84
Газ TTF
$34.31
Золото
$3,306.64
Ethereum
$2,599.67