Gerry Weber закрывает все магазины в Германии из-за банкротства

Немецкий производитель одежды Gerry Weber, который также работает во многих странах, испытывает финансовые трудности. Компания из Восточной Вестфалии закрывает все свои магазины в Германии. Но также речь идет о реорганизации, с открытием в Нидерландах и Испании.

Передает УНН со ссылкой на Tagesschau.

Детали

Gerry Weber закрывает все свои примерно 40 магазинов в Германии в связи с банкротством. В то же время СМИ сообщают, что бренд переходит к испанской компании, которая планирует перезапуститься под собственными структурами.

Испанская модная компания Victrix перебирает на себя немецкий бренд. Временный комитет кредиторов дал на это согласие. - говорится в новости

Кроме того Gerry Weber перезапускается в Нидерландах - 8 магазинов снова должны открыться.

Справка

В прошлом месяце Амстердамский суд объявил Gerry Weber банкротом. На то время сеть все еще имела 38 филиалов в Нидерландах.

Согласно заявлению, опубликованному в четверг, новый испанский владелец видит будущее в бренде Gerry Weber.

Кроме прав на бренд, они также приобрели ряд дизайнеров, которые отвечают за одежду Gerry Weber. Весенне-летняя коллекция этого года также вскоре снова будет доступна в вышеупомянутых магазинах - передает NU.nl

Напомним

УНН ранее сообщал, что бренд моды Forever 21 во второй раз за шесть лет подал заявление о банкротстве. Причиной является уменьшение посетителей торговых центров и рост конкуренции онлайн-магазинов.