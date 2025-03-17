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Forever 21 знову на межі банкрутства через конкуренцію та меншу відвідуваність

Київ • УНН

 • 63500 перегляди

Бренд швидкої моди Forever 21 вдруге за шість років подав заяву про банкрутство. Причиною є зменшення відвідувачів торгових центрів і зростання конкуренції онлайн-магазинів.

Forever 21 знову на межі банкрутства через конкуренцію та меншу відвідуваність

Компанія Forever 21 може стати на крок ближче до припинення діяльності в США після того, як операційна компанія бренду подала заяву про банкрутство. Заява пов'язана з меншою кількістю відвідувачів торгових центрів і зростанням конкуренції.

Передає УНН із посиланням на ВВС та The New York Times .

Вдруге за шість років американський магазин швидкої моди Forever 21 оголосив про банкрутство. У заяві компанія виправдовує цей крок зменшенням кількості відвідувачів у торгових центрах і посиленням конкуренції з боку інтернет-магазинів.

Ми не змогли знайти стійкий шлях вперед, враховуючи конкуренцію з боку іноземних компаній швидкого одягу... а також зростання витрат, економічні проблеми, що впливають на наших основних клієнтів

- сказав Бред Селл, фінансовий директор компанії, у своїй заяві.

Керівництво Forever 21 заявило, що проведе ліквідаційний продаж у своїх магазинах. Частина або всі її активи будуть продані в процесі під наглядом суду.

У разі успішного продажу компанія може відмовитися від повного згортання операцій

 - йдеться в заяві  Forever 21

Довідка

Компанія Forever 21 була заснована у 1984 році і, як і інші мережі магазинів швидкого одягу, користувалася особливою популярністю серед молодих покупців у середині дев'яностих та на початку нульових.

Ввважається, що компанія Forever 21 колись була "улюбленицею" молодих жінок по всьому світу. Наразі вже важко залучати клієнтів через популярність онлайн-покупок.

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Компанія вперше подала заяву про захист від банкрутства у 2019 році. 

Тоді її придбав консорціум компаній, серед яких Authentic Brands Group та власники торгових центрів Simon Property Group і Brookfield Property Partners.

Доповнення

Відповідно до документів, поданих до суду штату Делавер, активи Forever 21 оцінюються в 100-500 мільйонів доларів. The New York Times повідомляє про борги від одного до п'яти мільярдів доларів. 

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