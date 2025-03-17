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Forever 21 снова на грани банкротства из-за конкуренции и меньшей посещаемости

Киев • УНН

 • 63494 просмотра

Бренд быстрой моды Forever 21 во второй раз за шесть лет подал заявление о банкротстве. Причиной является уменьшение посетителей торговых центров и рост конкуренции онлайн-магазинов.

Forever 21 снова на грани банкротства из-за конкуренции и меньшей посещаемости

Компания Forever 21 может стать на шаг ближе к прекращению деятельности в США после того, как операционная компания бренда подала заявление о банкротстве. Заявление связано с меньшим количеством посетителей торговых центров и ростом конкуренции.

Передает УНН со ссылкой на ВВС и The New York Times.

Во второй раз за шесть лет американский магазин быстрой моды Forever 21 объявил о банкротстве. В заявлении компания оправдывает этот шаг уменьшением количества посетителей в торговых центрах и усилением конкуренции со стороны интернет-магазинов.

Мы не смогли найти устойчивый путь вперед, учитывая конкуренцию со стороны иностранных компаний быстрой одежды... а также рост расходов, экономические проблемы, влияющие на наших основных клиентов

- сказал Брэд Селл, финансовый директор компании, в своем заявлении.

Руководство Forever 21 заявило, что проведет ликвидационную продажу в своих магазинах. Часть или все ее активы будут проданы в процессе под наблюдением суда.

В случае успешной продажи компания может отказаться от полного сворачивания операций

- говорится в заявлении Forever 21

Справка

Компания Forever 21 была основана в 1984 году и, как и другие сети магазинов быстрой одежды, пользовалась особой популярностью среди молодых покупателей в середине девяностых и в начале нулевых.

Считается, что компания Forever 21 когда-то была "любимицей" молодых женщин по всему миру. Сейчас уже трудно привлекать клиентов из-за популярности онлайн-покупок.

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Компания впервые подала заявление о защите от банкротства в 2019 году.

Тогда ее приобрел консорциум компаний, среди которых Authentic Brands Group и владельцы торговых центров Simon Property Group и Brookfield Property Partners.

Дополнение

Согласно документам, поданным в суд штата Делавэр, активы Forever 21 оцениваются в 100-500 миллионов долларов. The New York Times сообщает о долгах от одного до пяти миллиардов долларов.

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Игорь Тележников

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